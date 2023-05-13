Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta maçında Türk Telekom'u konuk ediyor.



13 Mayıs 2023, Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma 18:00'de başlayacak ve beIN Sports 5 ile beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.



Karşılaşma için bilet satışı olmayacak ve basketbolseverler mücadeleyi "Bir Kitap da Sen Getir" kampanyası çerçevesinde getireceği kitaplar karşılığında Mobilet gişesinden teslim alacağı ücretsiz biletler ile izleyebilecek. Basketbolseverler bu anlamlı proje aracılığıyla, kısa süre önce ülkemizde yaşanan deprem felaketinde etkilenen bölgelerdeki okullara destek olunmasını sağlayacak.



