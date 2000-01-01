Bir kez daha yinelendi: "Durant bu sezon yok!"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in, sezonun ertelenmiş olmasına rağmen bu sezon takıma dönmeyeceği bir kez daha yinelendi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Durant'in bu yıl takıma dönmeyeceğini açıkladı:



"Hey millet, Kevin Durant bu yıl Nets'e geri dönmeyecek, böyle bir şey olmayacak, onu oynatmayacaklar."



Durant'ın iş ortağı Rich Kleiman, Frank Isola ve Wes Wilcox ile yaptığı röportajda bu düşünceleri tekrarladı:



"Benim açımdan, hayır. Bence gerçekçi değil. Bu sadece benim görüşüm. Bana genel olarak hiç gerçekçi gelmediği için, bu konuya derinlemesine girmedik. Bir şey değişirse, bana söyleyeceğini anladım."



Takımın genel menajeri Sean Marks, geçtiğimiz hafta Durant'in sahaya sadece %100 sağlıklı olduğunda döneceğini belirtmişti.



