Bir Japon mucizesi: Yuto Nagatomo

Ara transferin son günü İnter'den sessiz sedasız gelen Yuto Nagatomo, Beşiktaş derbisinde sahanın yıldızıydı. İlk golde Fernando'ya asist yapan, rakibi Quaresma'yı sahadan silen ve tribünlerden büyük alkış alan Nagatomo bu performansını iş ahlakına ve profesyonelliğine borçlu... Ülkesi Japonya'dan özel aşçı ve fizyoterapist getiren Nagatomo, 4 aylığına gelmesine rağmen İstanbul'da düzenini kurdu. Deniz ürünü tüketmeyi seven Japon sol bek, özel aşçısı sayesinde beslenmesine önem verdi ve idman dışında kalan zamanlarda da fizyoterapisti ile özel çalışmalar yaparak kendisini her şartta fit tuttu.Galatasaray'da sezonun ikinci yarısında oyuncuların cep telefonlarına performans-veri analizi yüklendi. Bu uygulamayı takım içinde en aktif kullanan isimlerden olan Nagatomo, Quaresma'yı ezberledi ve derbide rakibini etkisiz bıraktı. Nagatomo'yu hiçbir pozisyonda geçemeyen Quaresma çareyi kanadını değiştirmekte buldu. İtalya Ligi'ni yakından takip eden Fatih Terim'in ara transferde yönetimden tek isteği Nagatomo oldu. Japon oyuncu ile İtalyanca anlaşan Terim'in sezon sonu transfer raporunda ilk sırada Nagatomo'nun bonservisinin alınması yazıyor.Galatasaray taraftarı da Nagatomo'yu çok sevdi ve sarı-kırmızılı takım derbi zaferlerinden sonra coşkuyla Florya'da karşılanırken üçlüyü Nagatomo çektirdi. Dünya Kupası'nda 11'de forma giyebilmek için çok çalışan Japon oyuncu, takım arkadaşlarının da çok sempatik bulduğu bir isim.