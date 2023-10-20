Bir haftada iki derbi birden!

Fenerbahçe ve Galatasaray, altı gün içinde iki kez karşı karşıya gelecek. 24 Aralık'ta ligde karşılaşacak ezeli rakipler, 30 Aralık'ta ise Suudi Arabistan'da Süper Kupa mücadelesi verecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bir haftada iki derbi birden!
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20 Ekim 2023 22:39
Fenerbahçe ve Galatasaray, yılın son haftasında iki kez karşı karşıya gelecek.

İki ezeli rakip önce Süper Lig'de karşı karşılaşacak. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Lig 18. hafta mücadelesi 24 Aralık'ta Kadıköy'de oynanacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray, 24 Aralık'taki lig maçının ardından bu kez Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak.

Ezeli rakipler 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da Süper Kupa'yı müzelerine götürmek için karşı karşıya gelecek.

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