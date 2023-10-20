Fenerbahçe ve Galatasaray, yılın son haftasında iki kez karşı karşıya gelecek.
İki ezeli rakip önce Süper Lig'de karşı karşılaşacak. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Lig 18. hafta mücadelesi 24 Aralık'ta Kadıköy'de oynanacak.
Fenerbahçe ve Galatasaray, 24 Aralık'taki lig maçının ardından bu kez Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak.
Ezeli rakipler 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da Süper Kupa'yı müzelerine götürmek için karşı karşıya gelecek.
İki ezeli rakip önce Süper Lig'de karşı karşılaşacak. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Lig 18. hafta mücadelesi 24 Aralık'ta Kadıköy'de oynanacak.
Fenerbahçe ve Galatasaray, 24 Aralık'taki lig maçının ardından bu kez Süper Kupa'da kozlarını paylaşacak.
Ezeli rakipler 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da Süper Kupa'yı müzelerine götürmek için karşı karşıya gelecek.