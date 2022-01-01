Bir GM yardımcısı: "Pelinka, menajerken pisliğin tekiydi!"

Los Angeles Lakers genel menajeri Rob Pelinka'nın, Lakers ile geleceğinin "sallantıda" olduğu bildiriliyor.



Bleacher Report'tan Jake Fischer ile görüşen lig çalışanları, Lakers'ın ofisini yöneten Pelinka'nın geleceğinin düşünülenden daha belirsiz bir durumda olduğunu belirttiler.



Fischer, lig çalışanlarının "Pelinka'nın bu sezondan sonra Los Angeles'ın baş yöneticisi olarak kalacağından oldukça şüpheli olduklarını" kaleme aldı.



Pelinka'nın, takım sahibi Jeanie Buss'un ana danışmanları olan Kurt ve Linda Rambis'ten güçlü bir destek aldığı söylendi.



Pelinka'nın bazı meslektaşlarının ise, yöneticinin diğer ekiplerle çalışma şekli üzerine yaptığı eleştiriler de ortaya çıktı. Pelinka geçtiğimiz yaz Sacramento Kings ile bir anlaşmaya varmadan önce karar değiştirerek, Washington Wizards'tan Russell Westbrook'u takas etmişti.



"MENAJERKEN, PİSLİĞİN TEKİYDİ"



Bir yönetici, Pelinka ile ilgili Bleacher Report'a "Bu yılki son takas gününde bazı takımların telefonlarına cevap vermiyordu" şeklinde konuştu.



Başka bir genel menajer yardımcısı ise, Pelinka hakkında "Menajer olduğu dönemde pisliğin tekiydi. En güçlü oyuncular ondaydı ve eğer temsil ettiği oyuncunun takaslanmasını istiyorsa, istediğini elde etmek için tüm iş arkadaşlarının pestilini çıkarabilirdi. İnsanlara bunu yapıp, sonra da sizinle çalışmalarını bekleyemezsiniz." ifadelerini kullandı.



