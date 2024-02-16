NBA'den bir takım yöneticisinin, New Orleans Pelicans'ın Zion Williamson ve Brandon Ingram arasında "seçim yapmak" zorunda kalacağına inandığı bildirildi.



Pelicans, lüks vergisi endişeleri ve gelecek vaat eden genç yeteneklerine kontrat verme gerekliliği geleceklerine yön verirken kendilerini bir dönüm noktasında buluyor.



Williamson ve Ingram gibi yıldız oyuncuların yüksek maaşlar alması nedeniyle Pelicans'ın bu yaz zor bir karar almak zorunda kalabileceği düşünülüyor.



The Ringer'ın haberine göre Doğu Konferansı'ndan bir yönetici, Pelicans'ın mevcut kadro yapısının getirdiği mali kısıtlamaları dikkate alarak Williamson ve Ingram arasında seçim yapmak zorunda kalabileceğini öne sürdü. Hem Williamson hem de Ingram, CJ McCollum ile birlikte sezon başına 33 milyon doları aşan maaşlara sahip ve bu da daha fazla kadro yatırımı için esnekliği oldukça azaltıyor.



Williamson'ın sakatlık geçmişi, kendisinin uzun vadede hazır olması ve kondisyonuna ilişkin endişeleri artırıyor. Harika yeteneğine rağmen Zion'ın sahada istikrarlı bir şekilde kalamaması, dayanıklılığı ve fiziksel durumunu iyileştirme konusundaki kararlılığı hakkında soru işaretlerine yol açmıştı. Williamson bu sezon çıktığı 44 maçta 22,4 sayı, 5,5 ribaund ve 4,8 asist ortalamaları yakalamıştı.



Ingram ise Pelicans için daha güvenilir bir varlık olmuş, ancak kendisi de sakatlık sorunlarıyla da karşı karşıya kalmıştı. Yıldız oyuncunun sahadaki istikrarlı katkıları takıma olan değerini sağlamlaştırmış, potansiyel takas senaryoları için kendisini arzu edilen bir varlık haline getirmişti. Bu yıl 50 maçta Ingram 21,5 sayı, 5,0 ribaund ve 5,8 asist ortalamalarına sahip.



