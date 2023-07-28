Bir GM: "Pelicans, artık Zion'ın fişini çekmeli!"

NBA'den bir takım yöneticisi, New Orleans Pelicans'ın Zion Williamson'ın "fişini çekmesi" gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Bir GM: 'Pelicans, artık Zion'ın fişini çekmeli!'
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28 Temmuz 2023 13:06
NBA'den bir takım yöneticisi, New Orleans Pelicans'ın Zion Williamson'ın "fişini çekmesi" gerektiğini söyledi.

Yakın zamanda birçok basketbol dışı olayla gündeme gelen Pelicans yıldızı, sağlık durumu konusundaki endişelerin yanı sıra porno film oyuncusu Moriah Mills'in kendisini dövmekle suçlamasıyla ve aralarındaki özel konuşmaları sosyal medyada paylaşmasıyla, kamuya açık bir şekilde problemli bir dönem geçirmişti.

The Athletic'in haberine göre Pelicans'tan ismini vermeyen bir yönetici, takımın Zion'ın "fişini çekmesi" ve kendisine yol vermesi gerektiğini açıkladı:

"Takımla bağlantılı bir kişi bana New Orleans'ın bu yaz fırsat varken onun fişini çekmesi gerektiğini söyledi. Başka bir kişi ise, Williamson'ın bu yaz çıkan tüm bu tartışmalardan motivasyon bularak 2023-24 sezonunda MVP adaylarından biri olacağına inandığını belirtti."

Raporun takımdaki başka bir yöneticinin Zion için MVP seviyesinde bir sezonunun yaklaştığını düşündüğünü öne sürmesiyle, organizasyonun Williamson konusunda bölünmüş olduğu görülüyor.

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