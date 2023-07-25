NBA'den bir takım yöneticisi, LeBron James ve Stephen Curry'nin artık "takımlarını şampiyonluğa taşıyamayacaklarını" iddia etti.



NBA'deki son 12 sezonun sekizi, Larry O'Brien kupasını James veya Curry'nin kaldırmasıyla sona ermişti. Ligde gerçek anlamda dominant birer güç olan ikili, kendilerini basketbol tarihinin en iyi oyuncuları arasına çoktan yazdırmış durumda.



Ancak Doğu Konferansı'ndan ismini vermeyen bir takım yöneticisi, ESPN'e yaptığı açıklamada LeBron veya Curry'nin takımlarını şampiyonluğa taşıdığı günlerin artık sona erdiğini öne sürdü:



"Bence her şey döngüsel. Gerçek şu ki LeBron artık yaşlandı. Bu yüzden son 15 yıldır kendini bu yola adamış olan o adam, artık tek başına şampiyonluğu zorlayabilecek bir konumda değil. Aynı şey Steph için de geçerli."



Lakers ekibi, 2023-24 sezonuna Austin Reaves, Rui Hachimura, D'Angelo Russell, Gabe Vincent gibi isimlerin yer aldığı bazı tamamlayıcı roldeki yeni parçalarla giriyor olacak.



Warriors ise, Jordan Poole'u Chris Paul karşılığında takas ettikten sonra Curry'ye 2023-24 sezonunda beraber çalışacağı nispeten yeni bir kadro sunmuş oldu. Curry, her zamanki gibi, Draymond Green, Klay Thompson ve Andrew Wiggins gibi oyuncularla da çalışacak.



