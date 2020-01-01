Bir GM: "Kyrie, Nash'e bir koç olarak saygı duyar mı bilmiyorum"

Bir Doğu Konferansı genel menajeri, Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving'in "koç olarak Steve Nash'e saygı duyup uymayacağından" emin olmadığını söyledi.



Nash'in Nets'in yeni başantrenörü olarak işe alınması birçok insanı şaşırtmıştı. Oyuncu olarak iki kez MVP ödülünü kazanan Nash'in, herhangi bir antrenörlük deneyimi olmadığından ötürü, işe hazır olup olmadığı sorusu da gündeme gelmişti.



Doc Rivers, Mike D'Antoni ve Steve Kerr gibi ligin en iyi koçlarından bazıları, Nash'i överek bu hamleyi tebrik etmişlerdi.



Yeni Brooklyn koçunun en büyük sorunlarından biri, takımın süper yıldızları Kevin Durant ve Kyrie ile ortak bir zemin bulmak olacak. Kyrie'nin eski başantrenör Kenny Atkinson'a saygı duymadığı ve yolların ayrılmasına neden olduğu bildirilmişti.



Nash, Nets'in süperstar oyuncusu ile olan ilişkisinin önemli olduğunu söylemiş ve medyaya "Orada bana karşı bir saygı ve hayranlık var." ifadesini kullanmıştı.



Bir Doğu Konferansı GM'ine göre, Irving'in Nash'e farklı şekilde davranıp davranmayacağı henüz belli değil:



"Bunu beğendim. Kyrie'nin koç olarak Nash'e saygı duyup duymayacağından emin değilim ama bence bu harika bir hamle. Bence Steve, kazanan bir kültür oluşturmak için önemli olan birçok özelliği sergiliyor. Harika bir basketbol IQ'su var. Son birkaç yıldır Kerr'ün etrafındaydı ve harika bir kadro oluşturacaktır. Larry Bird de hiç koçluk yapmamıştı, ama Indiana Pacers'ın sahip olduğu en iyi koçlardan biriydi. Larry, ekipte yankı uyandıran, kazanan bir kültür yaratmıştı."



