Bir GM: "Knicks takas yapamaz, daha ilk yıldızını bulamadı"

New York Knicks'in şu anda bir yıldız oyuncuyu takas edebilecek durumda olmadığına inanıldığı iddia edildi.



ESPN'den Tim Bontemps, Knicks'in bir yıldız oyuncu için takas yapma olasılığının, genç oyuncuları potansiyel yıldızlara dönüşmediği için daha zor hale geldiğini söyledi. Takımın genç isimleri RJ Barrett, Immanuel Quickly, Obi Toppin ve Quentin Grimes, zaman zaman umut vaat eden performanslar göstermişlerdi.



Batı Konferansı'ndan bir yöneticinin Knicks'le ilgili şunları söylediği ortaya çıktı:



"Birini kadroya katmak için draft seçimlerinden veya seçim değiştirme haklarından vazgeçeceklerse, kiminle takas yapacakları önemli değil. Ama eğer umutları bu adamların kendi kendilerine iyi oyunculara dönüşmeleri üzerineyse, başka bir takımın yıldız oyuncusunu verip onları alacağı ihtimalini düşünmekte zorlanıyorum."



Julius Randle'ın bu sezon hayal kırıklığı yaratan performansının da, bir yıldız oyuncunun Knicks'e gitme arzusuna sahip olma ihtimalini azaltabileceği öne sürülmüştü.



"KNICKS HENÜZ İLK YILDIZINI ARIYOR"



Doğu Konferansı'ndan bir başka yönetici ise, NYC ekibiyle ilgili şu ifadelerde bulundu:



"Yapılan son iki veya üç anlaşmaya bakarsanız, o takımların zaten bir yıldızları vardı ve ikinci bir yıldız almış oldular. James Harden (76ers'a), Jrue Holiday (Bucks'a) ve Anthony Davis (Lakers'a) anlaşmaları mesela. Philly'de Embiid var, Milwaukee'de Giannis var, Lakers'ta ise LeBron var. Knicks'te öyle biri yok. Onlar halen ana adamlarını bulmaya çalışıyorlar."



