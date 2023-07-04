Bir GM: "Joel Embiid'in takas istemesi mümkün değil"

NBA'den bir genel menajer, Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in "asla" takas talebinde bulunmayacağını iddia etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Bir GM: 'Joel Embiid'in takas istemesi mümkün değil'
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04 Temmuz 2023 14:17
NBA'den bir genel menajer, Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in "asla" takas talebinde bulunmayacağını iddia etti.

Heavy'den Sean Deveney ile konuşan ve ismini vermeyen GM, Embiid'den herhangi bir takas talebinin yakın zamanda gelmesinin "mümkün olmadığını" söyledi:

"Hayır, mümkün değil. Kendisi farklı bir karakter. O daha çok (Damian) Lillard ve (Bradley) Beal gibi biri, çünkü takıma sadık kalmak istiyor. Orada kendisine gösterilen muameleyi çok takdir ediyor.

Sözleşmesi 2026'da bitiyor, yani üç yıl içinde. İçinde bulunduğu pozisyonda bu zor gözüküyor. Ama üç yıl sonra hala bunu konuşuyorsak, o zamana kadar belki durum değişebilir."

Bu sezon MVP ödülünü kazanmış olan Embiid, 76ers formasıyla 33.1 sayı, 10.2 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları yakalamıştı.

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