Bir GM, Cavs için: "Simmons için tüm kadroyu verseler bile daha iyi olurlar"

Bir NBA genel menajerinin, Cleveland Cavaliers ile dalga geçerek "Ben Simmons karşılığında tüm kadroyu takas etseler bile geçen sezondan iyi olurlar" dediği iddia edildi.



Cavaliers'ın Philadelphia 76ers yıldızı Simmons ile takas yapmaya çalışan takımlardan biri olduğu söylense de, bu hamleyi yapıp yapmayacakları konusunda bazı şüpheler vardı.



HoopsWire.com'dan Sam Amico, yakın tarihli bir makalesinde bu konuyla ilgili şunları kaleme aldı:



"Simmons'ın Cavs'e gitmesi konusunda düşüncelerim biraz karışık. Bir yandan, Cleveland'ın All-Star maçına ev sahipliği yapacağı sezonda ekibin en iyi oyuncusu olurdu. Halen genç (25 yaşında) ve sözleşme altında. Oldukça iyi bir dış alan savunmacısı ve bu takımın işine yarayabilecek bir isim.



Ve şut atmasıyla ilgili tüm tartışmalara gelirsek, kariyerindeki %56'lık isabet oranı, takımda Jarrett Allen dışında herkesten daha iyi. Ve Allen bir pivot. Simmons oyun kurucu, kısa forvet ve uzun forvet oynayabiliyor.



Sizi temin ederim ki Cavs taraftarları Simmons'ı oldukça severdi ve forması, LeBron James ayrıldığından beri en çok satan forma olurdu. Cleveland anında bir playoff adayı olurdu."



"HER TÜRLÜ DAHA İYİ OLURLAR"



Aynı makalede Amico, Cavs'in Ben'i takas etmesini oldukça destekleyen bir genel menajerin sözlerine dikkat çekti:



"Elçiye zeval olmaz, ama rakip bir GM'in Cavs hakkında söylediklerini aktarayım: "Dürüst olmak gerekirse? Ben Simmons için tüm kadroyu takas etseler bile geçen sezondan daha iyi olurlar ve daha parlak bir gelecekleri olur."



