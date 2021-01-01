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Bir GM: "Boston sadece sizi 'gömeceğini' düşünürse takas yapar"

Bir NBA yöneticisi, Boston Celtics için "yalnızca sizi 'gömeceklerini' düşünürlerse takas yaparlar" ifadesini kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Bir NBA yöneticisi, Boston Celtics için "yalnızca sizi 'gömeceklerini' düşünürlerse takas yaparlar" ifadesini kullandı.

Bu sezon sıkıntı çeken Celtics, kadrosunu geliştirmek için bir takas yapabilir. Ancak, anlaşmaya varmaya çalıştığı takımı 'gömebileceğine' inanmadığı sürece takım bir takas yapmayacak gibi görünüyor.

Bir Batı yöneticisi, ESPN'den Tim Bontemps'e "Sadece sizi gömeceklerini düşünürlerse bir şeyler yaparlar" şeklinde konuştu.

Celtics, 2020'de Doğu Konferansı Finalleri'ne ulaştıktan sonra, bu sezon 18-17'lik bir dereceye sahip.

Celtics genel menajeri Danny Ainge, geçtiğimiz hafta kendi takımının bu yıl şampiyonluk yarışmacısı olduğuna inanmadığını belirtmişti. Bu nedenle, ekibin son takas tarihinden önce harekete geçebileceği düşünülüyor.

Ekibin ayrıca, Gordon Hayward'ın bıraktığı boşluğu doldurmak için kadroya bir forvet katmak istediği de söylenenler arasında.


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