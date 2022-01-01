Bir GM: "Adebayo, Jokic'ten sonra NBA'in en iyi pivotu!"

NBA'den bir genel menajer, Miami Heat yıldızı Bam Adebayo'nun Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in ardından ligin en iyi ikinci pivotu olduğunu söyledi.



HoopsHype, 25 yaşın altındaki en iyi oyuncuları sıralamak için 17 lig yöneticisiyle bir anket düzenledi.



Aralık ayı başlarında başparmağından ameliyat geçirmeden önce Adebayo, bu sezon oynadığı 18 maçta 18.2 sayı ve 10.2 ribaund ortalamaları yakalayarak, kariyerinin tartışmasız en iyi sezonunu yaşıyordu.



Bir NBA GM'i, Heat yıldızı hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Bence kendisi atletik açıdan çok yönlülüğü, pasörlüğü, uzun ya da kısa kadrolarda oynayabilmesi ve dış bölgede savunma yapabilmesi sebebiyle, NBA'de Nikola Jokic'ten sonraki en iyi uzun. Normal sezondan değil, playofflardan bahsediyorum. Rudy Gobert'den daha hızlı ve Joel Embiid'i de savunabiliyor.



Bucks kısa oynamaya karar verirse, Giannis Antetokounmpo ile de eşleşebilir. Rakiplerinin sevdiği noktalarına giderek rahat şutlar denemesini engellemekte oldukça başarılı. İlk beş kadronuzdan daha ne istersiniz, bilmiyorum..."



Önümüzdeki birkaç hafta içinde geri dönmesi beklenen Adebayo'nun yokluğunda, temsilcimiz Ömer Yurtseven Miami için büyük bir çıkış yakalamış ve ekibin 25-15'lik bir dereceyle Doğu Konferansı'nın 3. sırasına oturmasına yardımcı olmuştu.



