Bir garip iş: Moting - Kamerun Futbol Federasyonu

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in formasını terleten Eric Maxim Choupo-Moting, milli takımına çağırılmasına rağmen gidemedi.



Kamerun Futbol Federasyonu, Choupo-Moting için daveti yanlışlıkla kendi mail adreslerine yolladı. Çağrıldığından haberi olmayan Moting, FIFA'nın verdiği süre dolduğu için milli takım kampına katılamadı.



Moting'in babası Camille ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Federasyon, neler olup bittiğini öğrenmek için benimle temasa geçti. Davetiyeyle ilgili bir problem olduğunu söylediler. Bayern ile iletişime geçtim ve herhangi bir davetiye almadıklarını söylediler." ifadelerini kullandı.



