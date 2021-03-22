Bir garip iş: Moting - Kamerun Futbol Federasyonu

Bayern Münih forması giyen Choupo-Moting ile Kamerun Milli Takımı arasında ufak çaplı bir kriz yaşandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Bir garip iş: Moting - Kamerun Futbol Federasyonu
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22 Mart 2021 20:14
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in formasını terleten Eric Maxim Choupo-Moting, milli takımına çağırılmasına rağmen gidemedi.

Kamerun Futbol Federasyonu, Choupo-Moting için daveti yanlışlıkla kendi mail adreslerine yolladı. Çağrıldığından haberi olmayan Moting, FIFA'nın verdiği süre dolduğu için milli takım kampına katılamadı.

Moting'in babası Camille ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Federasyon, neler olup bittiğini öğrenmek için benimle temasa geçti. Davetiyeyle ilgili bir problem olduğunu söylediler. Bayern ile iletişime geçtim ve herhangi bir davetiye almadıklarını söylediler." ifadelerini kullandı.



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