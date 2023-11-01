Bir futbolcudan daha fazlası: Dzeko

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko profesyonelliğiyle takıma örnek oluyor ve övgü topluyor. Tek başına altyapı maçlarını izleyen Boşnak golcü, gençleri dinliyor. Rakip takım analizleri yapıyor. Saha içi ve saha dışında örnek bir lider gibi davranıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Bir futbolcudan daha fazlası: Dzeko
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01 Kasım 2023 13:21
Son güncelleme 01 Kasım 2023 13:22
Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, bu sezon attığı gollerin dışında ortaya koyduğu profesyonellikle de göz kamaştırıyor. Bu sezon 14 maçta 12 gole imza atan Boşnak golcü saha içinde olduğu kadar saha dışında da tam bir profesyonel. Örnek bir futbolcu gibi yaşayan Dzeko, saha içi ve saha dışında arkadaşlarıyla müthiş bir iletişime sahip.

37 yaşındaki futbolcu ilerlemiş yaşına kadar devamlı öğrenmeye açık olan Dzeko, tek başına altyapı maçlarına gidiyor. Gençlerle sohbet ediyor. Oynayacağı takımların analizlerini yapıyor. Tek başına oyununu daha fazla nasıl geliştirir diye kafa yoruyor. Boşnak futbolcu ortaya koyduğu başarılı futbolunu profesyonel yaşantısına borçlu. Sabah 6'da kalkan Dzeko'nun gece hayatı yok.

Antrenman sonrasında genellikle vaktini evinde geçiren tecrübeli oyuncu en geç 22.00'de yatıyor. Özel beslenme uzmanı ile çalışıyor. En son sakatlığını 2021 yılında yaşayan Dzeko, ilerlemiş yaşına tüm maçlarda görev aldı. En son kart cezalısı olduğu maç ise 2019 yılında... Son iki sezona bakıldığında ise İnter ve Fenerbahçe'de kaçırdığı maç yok.

752 MAÇTA 335 GOLÜ VAR

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko kariyerinde 752 maça çıkarken 335 gol attı. 37 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 152 asist yaptı. Kariyerinde sadece 2 maçta kırmızı kart gördü. 



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