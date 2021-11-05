Bir forvetten fazlası "Halil Dervişoğlu"

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçında ilk 11 'de başlayan ve 89 dakika sahada kalan Halil Dervişoğlu, performansıyla alkış aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Bir forvetten fazlası 'Halil Dervişoğlu'
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05 Kasım 2021 10:34
Halil Dervişoğlu
Halil Dervişoğlu
Galatasaray
Galatasaray'da Lokomotiv Moskova karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Halil Dervişoğlu, sahada kaldığı süre boyunca gol atamasa da çok daha fazlasını yaptı. Adeta bir oyun kurucu forvet gibi oynayan Halil, topu ayağında tutmayı başarırken, akıllı paslarıyla da hücumlara yön verdi.

Feghouli'nin golü öncesinde topu alan Halil, Lokomotivli oyuncunun kendisini arkasından çekmesine rağmen yıkılmadı ve kontratağa devam etti. Onun bu inadı sonunda van Aanholt'tan topu alan Cezayirli yıldız, golü attı. 21 yaşındaki futbolcu, oyunun son anlarında yerini Diagne'ye bıraktı.


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