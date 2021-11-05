Bir forvetten fazlası 'Halil Dervişoğlu'

Galatasaray'da Lokomotiv Moskova karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Halil Dervişoğlu, sahada kaldığı süre boyunca gol atamasa da çok daha fazlasını yaptı. Adeta bir oyun kurucu forvet gibi oynayan Halil, topu ayağında tutmayı başarırken, akıllı paslarıyla da hücumlara yön verdi.



Feghouli'nin golü öncesinde topu alan Halil, Lokomotivli oyuncunun kendisini arkasından çekmesine rağmen yıkılmadı ve kontratağa devam etti. Onun bu inadı sonunda van Aanholt'tan topu alan Cezayirli yıldız, golü attı. 21 yaşındaki futbolcu, oyunun son anlarında yerini Diagne'ye bıraktı.





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