Bir epidemiyologa göre, NBA'in sezona devam etmesi "endişe verici"

ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta şehrindeki Emory Üniversitesi'nden bir epidemiyolog, NBA'in Orlando'da sezona devam etmesi konusunun, oldukça "son derece endişe verici" olduğunu söyledi.



NBA, 2019-20 sezonunu yeniden başlatmak için halen çalışıyor. Bir hedef ve biçim mevcut olduğunda, sezonun önümüzdeki ay tekrar başlaması kaçınılmaz görünüyor.



Ancak Florida'da (özellikle Orlando) hızla artan vakalar yüzünden, sadece NBA topluluğunda değil, tüm dünyada belirsizlik ve şüphe artmaya devam ediyor.



Emory Üniversitesi'nden bir epidemiyoloğa göre, bu koşullar altında basketbolun geri dönüşünü "aşırı endişe verici".



"GERÇEK BİR BUBBLE ORTAMI YARATMAK ZOR"



Yahoo Sports'ta yer alan haberde, şunlar detaylandırıldı:



"Florida eyaleti geçtiğimiz hafta sonu üç gün boyunca 11.364 yeni koronavirüs vakası bildirdi - bilinen en kötü üç gün. Walt Disney World'e ev sahipliği yapan Orange County, Cumartesi günü 437 vaka bildirdi - bir zamanlar salgın hastalığın merkez üsleri olarak kabul edilen tüm ülkelerden daha fazla. Pozitif vakaların oranları, yüzde 15'in üzerine çıktı. Yedi günlük ortalamalar arttı ve uzmanlar, tüm bunların, Orlando'daki Disney'deki sezonunu bitirmeye çalışan NBA için sıkıntılı olacağını söylüyor.



Emory Üniversitesi epidemiyoloğu Zachary Binney, 'Son derece endişe verici' şeklinde yorumluyor.



Vanderbilt Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalık uzmanı olan Bill Schaffner 'Kesinlikle' şeklinde yanıt veriyor.



Washington Üniversitesi'nde epidemiyoloji profesörü Jared Baeten, 'Tabii ki, bubble ortamını oluşturmaya çalıştıkları yerdeki vaka sayılarıyla ilgili endişeleri olmalı' ifadesini kullanıyor.



Muhlenberg Koleji'nde halk sağlığı profesörü Kathleen Bachynski 'Evet. Ve bunun nedeni, gerçek bir bubble ortamının yaratılması gerçekten, gerçekten zor.' şeklinde ekleme yapıyor."



