Bir döneme damga vuran mobil oyun geri döndü!

Telefon sektöründe 2010'dan itibaren yaşanan köklü değişim sonrası mobil oyunların popülerliği de arttı. Bu oyunların başında gelen Angry Birds, bir süre önce 13 yaşına girdi. Genç yaşlı demeden hemen hemen her kesimin hayatında en az bir kere oynadığı mobil oyun, günümüzde mobil oyun sektörünün efsaneleri arasında yer alıyor. Hatta kısa süre önce orijinal Angry Birds ile ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı.



Orijinal Angry Birds geri döndü



Mobil sektörün gelişiminde önemli bir payı bulunan Angry Birds, bugüne dek birçok oyunla karşımıza çıktı. Birbirinden ilginç kuşların domuzlarla mücadelelerine tanıklık ettiğimiz seri, 2009'dan bu yana telefonlarımıza eğlence getirirken, bu oyunların arasından şüphesiz en dikkat çekeni orijinal Angry Birds idi.



İlk olarak iOS cihazlar için piyasaya sürülen, daha sonra Android için de yayınlanan yapım, 2019'da Google Play Store ve App Store'dan kaldırılmıştı. Hatta yapımın hayranları #BringBack2012 hashtagleriyle oyunun geri dönmesi için geliştiricisi Rovio Mobile'a çağrıda bulunmuşlardı.



Rovio Mobile, hayranların isteklerine daha fazla kayıtsız kalamadıklarını ifade ederek orijinal Angry Birds oyununu Google Play Store ve App Store'da yeniden satışa sunduklarını açıkladı. Play Store'da 15,99 TL, App Store'da 16,99 TL fiyat etiketiyle satışa çıkan oyun, yeni cihazlarda verimli çalışabilmesi için Unity ile yeniden tasarlandı. 390'dan fazla bölümün bulunduğu yapımda grafik ve oynanış tarafında iyileştirmeler yapıldı. Ancak ilk oyunun havasının kesinlikle bozulmadığını da ifade ettiler.



Rovio Mobile CEO'su Alex Pelletier-Normand, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı;



Oyunlarımızı derinden önemseyen böylesine inanılmaz bir nişanlı hayran topluluğuna sahip olduğumuz için son derece minnettarız. Angry Birds çok fazla insana dokundu ve mobil oyun sektöründe büyük bir varlık gösterdi. Hayranlarımızdan gelen tepkiyi gördükten sonra Angry Birds'ü geri getirmenin bir yolunu bulmamız gerekiyordu.



(Kaynak: shiftdelete.com)



