Bir Doğu koçu: "Westbrook kimse için iyi bir tamamlayıcı değil"

Bir Doğu Konferansı takımı koçuna göre, Houston Rockets süperstarı Russell Westbrook "hiç kimse için iyi bir tamamlayıcı değil".



Rockets, Los Angeles Lakers'a karşı oynadığı beş maçta playofflardan elendikten sonra, sezonunda hayal kırıklığı yaratan bir son yaşamıştı.



Bir Doğu Konferansı koçunun HoopsHype'tan Michael Scotto'ya söylediği üzere, Westbrook, topa elinde ihtiyacı olan diğer takım arkadaşlarının başarılı olmasını zorlaştıran tipte bir oyuncu:



"Westbrook, bence hiç kimse için iyi bir tamamlayıcı değil. Esas adamın o olması lazım. Şutu yok. Hep topa ihtiyacı var. Topsuz alanda oynayan bir oyuncu değil. Topa ihtiyacı olan iki maksimum kontratlı oyuncu ile oynamak zor. Belki mümkün, ancak Westbrook yerine iki iyi oyuncu ile oynadıkları takdirde, daha iyi olacak gibi görünüyor."



Westbrook, sakatlıktan dolayı birçok maçı kaçırdığı için bubble döneminde en iyi formunda olmadığını söylemişti. Çembere sert bir şekilde gitmeyen Russ, sık sık dışarıdan üç sayılık şutlar deniyordu.



Russ'ın, ligdeki en kötü üçlükçülerden biri olduğu biliniyor. Rockets, takımla olan sözleşmesini yenilememe kararı alan koç Mike D'Antoni olmadan devam edecek.



