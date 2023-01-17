Haber Tarihi: 17 Ocak 2023 17:58 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023 17:58

Bir dersten kalınca belge alınır mı? 1,2,3,4,5 dersten kalınca belge alınır mı? İlk dönem kalma var mı?

Okulların bitmesine az öğrenciler "1,2,3,4,5 dersten kalınca belge alınır mı? İlk dönem kalma var mı?" soruların yanıtlarını merak etmeye başladı.Yarıyıl tatili için geri sayım sürerken takdir ve teşekkür belgesi alma şartları ile puan hesaplamaları da merak ediliyor. Peki, karnede 1,2,3,4,5 dersten kalınca belge alınır mı, ilk dönem okulda kalma var mı? İşte detaylar...

Bir dersten kalınca belge alınır mı? 1,2,3,4,5 dersten kalınca belge alınır mı? İlk dönem kalma var mı?
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Okullar yarıyıl tatili için gün sayıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında öğrenciler tatile girecek. İlk dönemin bitmesine yakın, karnede 1,2,3,4,5 dersten kalınca belge alınır mı?  Tek dersten kalınınca takdir ve teşekkür alınabilir mi? araştırılıyor. İşte detaylar...

KARNEDE 1,2,3,4,5 DERSTEN KALINCA BELGE ALINIR MI?

Herhangi bir dersten öğrenci not ortalamasının altında karlırsa ders başarısız sayılıyor. Bir dersten kalınca Takdir veya Teşekkür belgesi alamaz.

Yine 2,3,4,5 desten kalınca da öğrenci başarısız sayılır ve Takdir, Teşekkür belgesi alamaz.
 TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA, NASIL ALINIR?

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
- 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi

- 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

- Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.



KARNE NOTU HESAPLAMA

Karne not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve 3. yazılı puanı ile hepsinin toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır. 
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

Ardından topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

Öğrenciler böylelikle o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.


ORTAOKUL 5,6,7 VE 8'NCİ SINIFTA KALMA VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliğine göre ortaokul 5,6,7 ve 8'nci sınıfa kadar kalma bulunmuyor. Ortaokulda yıl sonu ortalaması 45 puandan düşük olan öğrencilerin sınıf geçmesine veya sınıf tekrarına kalmasına Şube Öğretmenler Kurulu (ŞÖK) tarafından karar veriliyor.


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