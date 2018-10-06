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Bir daha atılması imkansız olan 10 Ronaldinho golü



Bir daha Ronaldinho gibi oyuncu gelmez. Bir daha böyle goller de atılmaz... Değerini iyi bilmek lazım. İşte tekrar edilemeyecek 10 Ronaldinho golü...

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