Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, Cleveland Cavaliers'ın yeni 'D-Wade'i Dean Wade ile isim benzerliği hakkında bir espri yaptı.



Cavaliers'ın 2019 yılının Temmuz ayında kadrosuna kattığı uzun forvet Dean Wade, şu anda takımla ikinci sezonunda yer alıyor.



İstatistik kağıdına bakıldığında ismi "D. Wade" olarak gözüken 24 yaşındaki oyuncu için, Heat efsanesi güzel dileklerini sunarak, aynı zamanda kendisinin takımla geçirdiği zamanı da dalgaya almış oldu:



"Umarım Cleveland kariyeri benimkinden daha iyi geçer."



Dwyane, 2017-18 sezonunun ilk yarısında Cleveland'da sadece 46 maçta forma giymiş ve maç başına 23.2 dakikada 11.2 sayı, 3.9 ribaund ve 3.5 asistle oynamıştı. Cavs bu sürecin sonunda kendisini bir ikinci tur Draft hakkı karşılığında tekrar eski takımı Heat'e takas etmişti.



Öte yandan Dean Wade ise, bu sezon başantrenör JB Bickerstaff'ın rotasyonuna girmeyi başardı. Geçen sezon Cleveland'da toplamda sadece 12 maç oynadıktan sonra, Dean bu sezonun ilk yedi maçından altısında forma giydi. Lakin eski Kansas State oyuncusu, maç başına 10.5 dakikada 1.7 sayı ve 1.0 ribaund ortalamaları yakaladığından ötürü, tam olarak önemli bir etki yaratmadı.



