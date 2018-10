Bir Battle Royale de Battlefield'tan!

Call of Duty'nin ardından Battlefield da Battle Royale modu çıkaracak. Ama onlar oyunun çıkışıyla birlikte bunu yapmak yerine herkesten gelen hamleye karşı hamle olarak bunu tercih ettiler.



Son dönemde oldukça popülerleşen Battle Royale modunu silahlı oyun yapan her oyun firması kullanmaya başladı. Bazen iyi ve özgün işler de çıkarken genellikle insanların bir iki tur oynadıktan sonra bıraktıkları ve yeterli oyuncu sayısına ulaşamayan oyunlar oluyor.



Tabi bu durum Battlefield gibi bir oyun serisi için oldukça zor. Ama ne kadar başarılı bir mod yapacaklarını göreceğiz.



64 kişilik olacak modda 4erli takımlar olarak oynayabileceğiz ve mod ile harita 2019'un Mart ayında gelecek. Hala geliştirilen modla ilgili çok büyük bir beklentiye sahip olmamanızı öneririz. Battlefield'a ekstra bir harita daha gelecek olarak öngörebilirsiniz. Battfield V'te bu hamlesiyle birlikte son dönemin modasına uymuş olacak. Bakalım ne karşılık alacaklar.



20 Kasımda çıkış yapacak oyun birçok oyuncuyu meraklandırıyor. Call of Duty'den daha iyi olduğunu söyleyebileceğimiz oyun serisinin onların Battle Royale hamlesine cevap vermek zorunda hissetmesi bizi üzdü. Savaş oyunlarını da sırf daha fazla satması için Battle Royale'e çevirmeye başladılar.