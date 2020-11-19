Bir Başkadır nasıl izlenir? Bir Başkadır izlemek için Netflix üyeliği

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Bir Başkadır dizisi konusu, Bir Başkadır oyuncuları, Bir Başkadır yönetmeni, Bir Başkadır fragman izle, Bir Başkadır tanıtım filmi detayları için haberimizi okuyabilirsiniz. Netflix üzerinden yayınlanan Bir Başkadır dizisi 8 bölümden oluşuyor ve 12 Kasım'da izleyici ile buluştu. Bir Başkadır dizisi izlemek için Netflix üyeliği gerekiyor ve nasıl üye olacağınıza ilişkin detayları da bularak Bir Başkadır dizisini izleyebilirsiniz.Bir Başkadır dizisi 12 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak.Bir Başkadır dizisi farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul'un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalıyor.Öykü Karayel [Meryem]Fatih Artman [Yasin]Funda Eryiğit [Ruhiye]Defne Kayalar [Peri]Tülin Özen [Gülbin]Derya Karadaş [Gülan]Bige Önal [Hayrunnisa]Settar Tanrıöğen [Ali Sadi Hoca]Alican Yücesoy [Sinan]Nesrin Cavadzade [Melisa]Öner Erkan [Rezan]Gökhan Yıkılkan [Hilmi]Daha önce Masum dizisinin yaratıcısı olan ve büyük övgüler alan Berkun Oya Bir Başkadır dizisi yönetmeni, yazdığı ve yönettiği tiyatro oyunlarıyla tanınıyor. İntikam, Analar ve Anneler ve Son gibi dizilerin senaristliğini yapan ve İyi Seneler Londra filmini yöneten Oya, yine Netflix'te yer alacak olan ve Taylan Biraderler'in çekeceği Azizler filminin de senaryosunu kaleme aldı.Netflix ücret konusunda kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlıyor. Netflix üyeliği gerçekleştirdiğinizde ilk ay ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Eğer sonrasında kullanmak istemiyorsanız, Netflix üyelik iptali için günün 24 saati hiçbir taahhüt, sözleşme ya da iptal ücreti olmadan üyeliğinizi iptal etmeniz mümkün. Eğer Netflix platformu hoşunuza giderse de hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Üyeliğiniz siz iptal edene kadar devam edecektir.Netflix güncel abonelik fiyat üyelik sırasında kullanıcılarına Basic, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı yayın planı sunuluyor. Bu üç ayrı plandan birini seçen kullanıcılar diledikleri dizi, film ve programları izleme imkanına sahip oluyorlar. Peki ya Netflix kullanım planlarının farkları nelerdir?Netflix'i akıllı telefonunuz, tabletiniz, Akıllı TV'niz, dizüstü bilgisayarınız veya yayın cihazınızda sabit bir aylık ücretle izleyin. Aylık plan ücretleri 17,99 TL ile 41,99 TL arasında değişmektedir. Ekstra maliyet yok, sözleşme yok.