  •  
    Ve Real Madrid "uyanış" modunu aktive etti!..
  •  
    Bir başka takım M.City! Yine rakibi 6'lık yaptılar
  •  
    Kylian Mbappe için flaş gerçekler! İşte o madde
  •  
    Trabzon'da Burak krizi! "Özür"den haberi yok!..
  •  
    Nicolas Anelka imzaladı Yeni görevi de açıklandı

Bir başka takım: Manchester City şova devam ediyor

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Manchester City, Shakhtar Donetsk'i 6-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Bir başka takım: Manchester City şova devam ediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Kasım 2018 00:51
Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. hafta mücadelesinde Manchester City, evinde Shakhtar Donetsk'i konuk etti. Etihad Stadı'nda oynanan mücadeleyi Manchester City rahat bir oyun sonunda 6-0 kazandı. Manchester City'ye galibiyeti getiren goller 13. dakikada Silva, 24. ve 72. dakikalarda penaltıdan olmak üzere 90+2. dakikada Gabriel Jesus, 49. dakikada Sterling ve 85. dakikada Mahrez'den geldi. Sterling'in 24. dakikada çimlere takılarak yerde kalmasının ardından Kassai'nin verdiği penaltı da sosyal medyada dalga konusu oldu.

Bu sonucun ardından Manchester City 9 puanla grubun zirvesinde yer alırken, üst üste 6. galibiyetini aldı. Shakhtar Donetsk ise 2 puanda kaldı ve gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı.

Grubun 5. haftasında Lyon - Manchester City ve Hoffenheim - Shakhtar Donetsk maçları oynanacak.,



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için