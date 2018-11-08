F Grubu 4. hafta mücadelesinde, evinde'i konuk etti. Etihad Stadı'nda oynanan mücadeleyi Manchester City rahat bir oyun sonunda 6-0 kazandı. Manchester City'ye galibiyeti getiren goller 13. dakikada Silva, 24. ve 72. dakikalarda penaltıdan olmak üzere 90+2. dakikada Gabriel Jesus, 49. dakikada Sterling ve 85. dakikada Mahrez'den geldi. Sterling'in 24. dakikada çimlere takılarak yerde kalmasının ardından Kassai'nin verdiği penaltı da sosyal medyada dalga konusu oldu.Bu sonucun ardından Manchester City 9 puanla grubun zirvesinde yer alırken, üst üste 6. galibiyetini aldı. Shakhtar Donetsk ise 2 puanda kaldı ve gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı.Grubun 5. haftasında Lyon - Manchester City ve Hoffenheim - Shakhtar Donetsk maçları oynanacak.,