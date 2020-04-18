Bir Baba Hindu nerede çekildi, başrolü, oyuncu kadrosu

Kimler Bir Baba Hindu filminde oyuncu kadrosunda başrol olarak yer alıyor bilgisine ulaşmak için doğru adrese geldiniz. Bu film komedi unsurları ile birlikte oyuncu kadrosu olarak Bir Baba Hindu filmi izleyiciyle buluştuğundan beri çok gülünen bir yapım. Yapımında Sermiyan Midyat'ın yer aldığı ve Şafak Sezer gibi ünlü isimlerin de yer aldığı filmde senaryosunu yaptığı filmde Sermiyan Midyat'ın ismi ön plana çıkıyor. Filmin yapımınıda büyük emeği olan ismin Bir Baba Hindu'nun başrolü ve oyuncu kadrosunda kimlerin olduğuna dair fikirler ve doğrular için işte haberimizde...Senaryosu ve yönetmenliği Sermiyan Midyat'a ait olan Bir Baba Hindu filmi çekimlerinin bir kısmı Türkiye'de diğer kısımları ise Hindistan'da gerçekleşmiştir.Bir Baba Hindu filmi 3 Ocak Cuma günü Tv8 ekranlarında yayınlanıyor. Senaryosu Sermiyan Midyat'a ait olan filmin yönetmen koltuğunda da kendisi oturuyor. Filmin nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Şafak Sezer, Burak Satıbol, Nicole Faria ve Sermiyan Midyat gibi isimlerin yer aldığı film izleyicilere keyif dolu dakikalar yaşatıyor. Film İstanbullu bir gangsterin âşık olduğu Hint yoga hocası kaçırıldığında Mumbai'de çılgın bir kurtarma görevine girişmesini anlatıyor.Senaryosu ve yönetmenliği Sermiyan Midyat'a ait olan Bir Baba Hindu filmi izleyiciyle buluşuyor. Filmin başrollerinde Sermiyan Midyat ve Nicole Faria yer alıyor. Filmin nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Bir Baba Hindu filmi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte cevabı…Sermiyan MidyatNicole FariaFadıl bölgesinin en acımasız mafya babalarından biridir. Ancak günün birinde Hintli yoga hocası Gundhi'ye aşık olur. Günün birinde Gundhi Fadıl'ın malikanesinden kaçırılınca Fadıl genç kadını bulma yoluna baş koyar. En güvendiği arkadaşı Hulusi'yi de alarak Hindistan'a giden mafya babasının amacı Gundhi'yi onu kaçıranların elinden kurtarmak ve onun kalbini kazanmaktır. Ancak işler sandığı kadar kolay olmayacaktır. Gundhi'nin annesi de Hindistan'da çok güçlü bir mafya örgütünü yönetmektedir. Fadıl, Hulusi ve Mumbai'da çalışan Türk belediye işçisinin yardımıyla Gundhi'ye ulaşmaya çalışır. Ancak Fadıl'ın ailesi de Mumbai'ye geldiğinde işler iyice karışır...