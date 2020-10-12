Bir antrenörden fazlası: Jürgen Klopp

İŞTE JÜRGEN KLOPP'UN MEKTUBU

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, saha içinde olduğu kadar saha dışında da yaptıklarıyla etkilemeye devam ediyor.Alman teknik adam, kendisine mektup yazan ve gideceği yeni okul konusunda endişeli hissettiğini belirten 11 yaşındaki Lewis Balfe'ye içten bir cevap yolladı.Senin yaşında bir çocuğun, Liverpool'un teknik direktörünün böyle hissettiğini düşünmesi garip olabilir ancak gerçekten böyle.Oyuncuların böyle hissettiğinde ne yaptığımı bana sormuşsun, cevap basit; Onlara benim için ne kadar önemli olduklarını, onlara ne kadar inandığımı hatırlatıyorum. Senin de ailen için böyle olduğundan kuşkum yok.Gerçekleşen kötü şeyler için endişelenmene gerek yok.Kötü zamanlara takılıp kalsaydım, kendim hakkımda bu kadar pozitif olmam mümkün olmazdı. Senin de büyüdükçe güzel zamanlar geçireceğini biliyorum.Unutma ki Liverpool ailesinin bir parçasısın ve emin ol ki senin gibi olan ve senin mutlu olmanı isteyen milyonlarca insan var. Senin desteğin benim için çok değerli, Liverpool'daki herkes için çok değerli, umarım bu mektup sana olan desteğimizi göstermiştir."