Bir ankete göre Lakers, şampiyonluk favorisi!

Bir medya anketine göre Los Angeles Lakers, NBA şampiyonluğunu kazanmanın favorisi olarak ortaya çıktı.



SB Nation tarafından yapılan bir ankette, NBA taraftarlarının %40'ının, Lakers'ı bu sezon şampiyonluğu tekrarlama konusunda favori olarak gördükleri sonucuna ulaşıldı.



Taraftarların Lakers dışında LA Clippers, Milwaukee Bucks ve Brooklyn Nets'i de şampiyonluk resmine dahil ettikleri görüldü.



Lakers, ölü sezonda Marc Gasol, Wesley Matthews, Dennis Schröder ve Montrezl Harrell ile kadrosunu güçlendirdiğinde, bu sezona doğrudan favori olarak başlamıştı.



Lakers bu sezon oynadığı beş maçın ardından 3-2'lik bir dereceye sahip.



