Bir Anadolu Efes geleneği: 'Sold out'

Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi Anadolu Efes'in kapalı gişe geleneği yeni sezonda da devam ediyor.
Anadolu Efes'in Turkish Airlines EuroLeague'deki ilk maçının biletleri tükendi.
2021/22 sezonunun son 8 maçında tüm biletleri tüketen Anadolu Efes taraftarları, Kızılyıldız maçıyla birlikte seriyi sürdürdü ve üst üste 9. kez maçı 'kapalı gişe' hale çevirdi.
Anadolu Efes'in Turkish Airlines EuroLeague'deki ilk maçının biletleri tükendi.
2021/22 sezonunun son 8 maçında tüm biletleri tüketen Anadolu Efes taraftarları, Kızılyıldız maçıyla birlikte seriyi sürdürdü ve üst üste 9. kez maçı 'kapalı gişe' hale çevirdi.
🚨 #SOLDOUT ALERT 🚨
Sinan Erdem'de gelenek devam ediyor, yeni sezonun ilk #EuroLeague karşılaşması da kapalı gişe oynanıyor. Teşekkürler Anadolu Efesli! 👏
2021-2022 Son 8 Maç ✅
2022-2023 İlk Maç ✅#HouseOfBlue #BenimYerimBurası pic.twitter.com/BJRtkmcwon
— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) October 7, 2022
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