Bir Anadolu Efes geleneği: 'Sold out'

Anadolu Efesli taraftarlar, üst üste 9. kez bir EuroLeague maçının tüm biletlerini tüketti.

, Fotoğraf; AA
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Bir Anadolu Efes geleneği: 'Sold out'
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07 Ekim 2022 12:32
Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi Anadolu Efes'in kapalı gişe geleneği yeni sezonda da devam ediyor.

Anadolu Efes'in Turkish Airlines EuroLeague'deki ilk maçının biletleri tükendi.

2021/22 sezonunun son 8 maçında tüm biletleri tüketen Anadolu Efes taraftarları, Kızılyıldız maçıyla birlikte seriyi sürdürdü ve üst üste 9. kez maçı 'kapalı gişe' hale çevirdi.

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