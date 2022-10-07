Bir Anadolu Efes geleneği: 'Sold out'

🚨 #SOLDOUT ALERT 🚨



Sinan Erdem'de gelenek devam ediyor, yeni sezonun ilk #EuroLeague karşılaşması da kapalı gişe oynanıyor. Teşekkürler Anadolu Efesli! 👏



2021-2022 Son 8 Maç ✅

2022-2023 İlk Maç ✅#HouseOfBlue #BenimYerimBurası pic.twitter.com/BJRtkmcwon



— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) October 7, 2022

Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi Anadolu Efes'in kapalı gişe geleneği yeni sezonda da devam ediyor.Anadolu Efes'in Turkish Airlines EuroLeague'deki ilk maçının biletleri tükendi.2021/22 sezonunun son 8 maçında tüm biletleri tüketen Anadolu Efes taraftarları, Kızılyıldız maçıyla birlikte seriyi sürdürdü ve üst üste 9. kez maçı 'kapalı gişe' hale çevirdi.