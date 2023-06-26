Bir altın madalya da Nafia Kuş'tan geldi

Avrupa Oyunları kadınlar +73 kg finalinde Polonyalı rakibi Aleksandra Kowalczuk'u mağlup eden milli sporcumuz Nafia Kuş, altın madalyanın sahibi oldu.



Kadınlar +73 kiloda son dünya şampiyonu Nafia Kuş, Avrupa Oyunları'nda Macar, Bulgar ve Fransız rakiplerini yenerek finale kaldı. Finalde ev sahibi Polonya'dan Aleksandra Kowalczuk'la karşılaşan Nafia, rakibini 2-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.



Nafia Kuş, dünya ve Avrupa şampiyonluklarına, Avrupa Oyunları altın madalyası da ekledi.











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