Bir altın madalya da Nafia Kuş'tan geldi

Polonya'da düzenlenen Avrupa Oyunları'nda bir altın madalya da Nafia Kuş'tan geldi

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bir altın madalya da Nafia Kuş'tan geldi
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26 Haziran 2023 21:53
Son güncelleme 26 Haziran 2023 22:31
Avrupa Oyunları kadınlar +73 kg finalinde Polonyalı rakibi Aleksandra Kowalczuk'u mağlup eden milli sporcumuz Nafia Kuş, altın madalyanın sahibi oldu. 

 Kadınlar +73 kiloda son dünya şampiyonu Nafia Kuş, Avrupa Oyunları'nda Macar, Bulgar ve Fransız rakiplerini yenerek finale kaldı. Finalde ev sahibi Polonya'dan Aleksandra Kowalczuk'la karşılaşan Nafia, rakibini 2-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Nafia Kuş, dünya ve Avrupa şampiyonluklarına, Avrupa Oyunları altın madalyası da ekledi.




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