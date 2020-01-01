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Bir All-Star: "Giannis, Yılın Savunmacısı seçilmemeliydi"

İsmi bilinmeyen All-Star bir oyuncu, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun Yılın Savunmacısı ödülünü kazanmaması gerektiğine inandığını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
İsmi bilinmeyen All-Star bir oyuncu, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun Yılın Savunmacısı ödülünü kazanmaması gerektiğine inandığını belirtti.

İsmini vermek istemeyen All-Star oyuncu, ESPN'den Tim MacMahon'a, Antetokounmpo'nun "diğer yıldızları kilitleyen bir savunmacı olmadığını", bu nedenle "Yılın Savunmacısı" seçilmemesi gerektiğini söyledi.

Antetokounmpo, ödülü Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis ve Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert'in önünden kazanmıştı.

Greek Freak, Doğu yarı finalleri playoff serisinin 1. maçında, Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ı savunmadığı için, eski NBA oyuncularından çok fazla eleştiri almıştı. Butler, 40 sayı atarak playoff kariyeri rekorunu kırmış ve Heat'i, Bucks karşısında 115-104 galibiyete taşımıştı.

"BU KONUYU DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Bucks koçu Mike Budenholzer, Giannis'in Butler'ı serinin devamında savunma olasılığını konuştu ve "Bu kesinlikle değerlendirmeye alınacak ve tartışılacak bir şey." ifadelerini kullandı.


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