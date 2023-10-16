BIOR yarışları ödül töreniyle sona erdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR) ödül töreniyle sona erdi.



Bodrumspor tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle organize edilen ve 7 ülkeden 400 sporcunun katıldığı 11'inci Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları 5 gün sürdü. Yarışların ardından Bodrumspor Yelken Şubesi'nde düzenlenen ödül törenine Bodrum Belediye Başkan Vekili Tamer Mandalinci, Bodrumspor Yelken Şube Sorumlusu Hadi Türk, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı. Dereceye giren minik yelkencilere ödülleri törende verildi.