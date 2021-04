Binlerce PlayStation oyunu yakında kaybolacak

Sony tarafından yapılan açıklamaya göre PlayStation 3 ve PSP konsolları 2 Temmuz tarihinde çevrimiçi mağazaya erişimini kaybedecek. PS Vita ise 27 Ağustos'ta desteğini sonlandıracak. Bu tarihlere kadar oyuncular PS Store üzerinden oyun satın almaya devam edebilecek. Fakat yaz sonunda binlerce oyun PlayStation'a veda edecek.



2 bin 200 oyun PlayStation dünyasına veda edecek

VGC'nin hazırladığı raporlara göre Sony bu yaz veda edeceği üç oyun konsolu ile yaklaşık 2 bin 200 adet dijital oyunun fişini çekecek. Bunlardan 630 tanesi PS Vita oyunuyken; 336 adet PS2 Classic, 730 tane de PlayStation 3 oyunu rafa kalkacak. Az sayıda da PSP yapımı oyunculara veda edecek.



PlayStation ekosistemi ile yollarını ayıracak oyunlardan çoğu diğer platformlarda da mevcut olacak. Ancak Microsoft'un geriye dönük uyumluluğu sayesinde Xbox'a özel hale gelecek. Bu yapımlar arasında Beyond Good & Evil HD, Lara Croft and the Guardian of Light gibi popüler yapımlar mevcut.





Raporlara göre listede yer alan 120 adet oyun tamamen ortadan kalkacak. Başka bir platformda mevcudiyeti de bulunmayacak. Bu yapımlardan öne çıkan isimler ise şunlar:



– Infamous: Festival of Blood

– Echochrome II

– Lumines Supernova

– The Last Guy

– Rain

– Trash Panic

– Pain

– PixelJunk Racers

– Tokyo Jungle

– TxK

– MotorStorm RC



Sony'nin geriye dönük uyumluluktan vazgeçmesi bazı kullanıcıların canını sıkıyor. Fakat yine de birçok oyun bir süre daha hafıza kartlarında kartlarında yaşamaya devam edecek. İleride ise kaçınılmaz bir şekilde çoğu legal kopya silinecek. Ancak öte yandan yayıncılar çok popüler projelerini gelecek konsollara taşıma yolunda da gidebilir. Bunu elbette zaman gösterecek.



Peki ya siz PSP, PS Vita ve PlayStation 3 cihazlarına veda edecek bu binlerce oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.