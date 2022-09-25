Binicilikte Genelkurmay Başkanlığı Kupası'sı Osman Şen'in!

Kupada "Libas Captain Van Overis Z" isimli atıyla Osman Şen birinci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Binicilikte Genelkurmay Başkanlığı Kupası'sı Osman Şen'in!
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25 Eylül 2022 00:36
Binicilikte Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nı "Libas Captain Van Overis Z" isimli atıyla Osman Şen kazandı.

Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı özel unvan engel atlama yarışmalarından Genelkurmay Başkanlığı Kupası gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nda "Libas Captain Van Overis Z" isimli atıyla Osman Şen birinci oldu. Uğur Yılmaz, "Goldplay" adlı atıyla da ikinci sırayı alırken, "Cantaire O" isimli atıyla Hasan Şentürk üçüncülüğü elde etti.

Engel atlama yarışmalarının son gününde yarın TBMM Kupası sahibini bulacak.

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