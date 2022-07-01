Binicilikte bronz madalya başarısı!

Binicilik Erkek Milli Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda bronz madalyanın sahibi oldu.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda, Hasan Şentürk, Özgür Özkan, Berk Başeğmez ve Sencer Horasan'dan oluşan Binicilik Erkek Milli Takımı mücadele etti.
Ay-yıldızlı ekip, çift manş takım müsabakasında elde ettikleri 25 ceza puanıyla bronz madalya kazanmayı başardı.
Yarışta 4 ceza puanıyla Suriye birinci, 11 ceza puanıyla da Mısır ikinci sırayı aldı.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda, Hasan Şentürk, Özgür Özkan, Berk Başeğmez ve Sencer Horasan'dan oluşan Binicilik Erkek Milli Takımı mücadele etti.
Ay-yıldızlı ekip, çift manş takım müsabakasında elde ettikleri 25 ceza puanıyla bronz madalya kazanmayı başardı.
Yarışta 4 ceza puanıyla Suriye birinci, 11 ceza puanıyla da Mısır ikinci sırayı aldı.
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