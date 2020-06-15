Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün meydana gelen 5.7'lik depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.



Bugün saat 09:51'de merkez üssü Bingöl Karlıova olan AFAD'a göre 5.6, Kandilli Rasathanesi'ne göre 5.5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.



AFAD'ın verilerine göre, deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.



