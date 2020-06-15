Bingöl'de yine deprem! Bu kez 5.6

Bingöl'ün Karlıova ilçeside dün meydana gelen depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Bugün saat 09:51'de merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

, Fotoğraf; AA
Bingöl'de yine deprem! Bu kez 5.6
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15 Haziran 2020 10:05
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün meydana gelen 5.7'lik depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Bugün saat 09:51'de merkez üssü Bingöl Karlıova olan AFAD'a göre 5.6, Kandilli Rasathanesi'ne göre 5.5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

AFAD'ın verilerine göre, deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.



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