Bingöl'ün voleyboldaki gururu Solhanspor ligde hedef büyüttü

Bingöl'ün gururu olan Solhanspor'un başantrenörü Mehmet Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün bütçesi doğrultusunda transferler yaptıklarını söyledi.



Şahin, Efeler Ligi'ne çıkma başarısı kazandıklarını hatırlatarak, geçen sezon ligde kalarak ilk hedeflerini gerçekleştirdiklerini belirtti.



- "En iyi mücadeleyi yansıtacağımızı düşünüyorum"



Solhanspor'un daha iyi seviyeye gelmesi için mücadele ettiklerini dile getiren Mehmet Şahin, "Bu sezon çok daha erken ligde kalmayı garantileyip, birinci hedefimiz olarak ilk 8'de yer almak. Bu tabii kolay değil. Birçok takım kendini play-off'ta görmek istiyor. Bunun için elimizden gelen en iyi mücadeleyi sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.



İzmir'de 1 Ekim'de düzenlenecek Kupa Voley'de en iyi mücadeleyi göstereceklerini ifade eden Şahin, takımda sezon başında bazı sakatlıkların yaşandığını, bazı oyuncuların takıma geç katıldığını aktardı.



Şahin, "Bunların hiçbiri bahane değil. Biz Bingöl Solhan takımıyız." diye konuştu.



- "Seyircimizi mutlu etmek istiyoruz"



Taraftarların desteğinden duydukları memnuniyeti dile getiren Mehmet Şahin, şunları kaydetti:



"Geçen yıl birçok seyircimiz maalesef salgın nedeniyle salonunun içerisine girememiş ve ama salonun dışında bizi desteklemişlerdi. Ben inanıyorum ki her maç buradaki kapasitemizin yüzde 50'sini dolduracağız. Çok yüksek bütçelerle kurulmuş bir takım değiliz, bizden çok daha yüksek bütçelere kurulan ya da şampiyonlukları, çok büyük geçmişleri olan takımlar var. Biz onların büyüklüklerini kabul ediyoruz. Biz de kendi bölgemizde takım ruhuyla seyircimizi mutu etmek istiyoruz. Kazanabiliriz, kaybedebiliriz ama seyircimizin yaptığımız mücadeleden mutlu dönmesini ve bizi tebrik etmesini istiyoruz. En büyük hedefimiz bu."



- Rus smaçör Ilinykh: "Türkiye kupasından iyi bir şekilde ayrılmayı hedefliyoruz"



Solhanspor'un bu sezon kadrosuna kattığı Rus smaçör Dmitriy Ilinykh de takımda yer almaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.



llinykh, "İlk hedefim iyi bir oyun sergilemek. Türkiye kupasından iyi bir şekilde ayrılmayı hedefliyoruz. Zazaları tribünlere bekliyorum." ifadelerini kullandı.



- Belaruslu pasör çaprazı Radzivon Miskevich: "Bu sezon başarılı olacağımıza inanıyorum"



Belaruslu pasör çaprazı Radzivon Miskevich de geçen sezonun kendisi için çok önemli deneyim olduğunu anlatarak, "Bu sezon başarılı olacağımıza inanıyorum. Hem çok çalışıyoruz hem de takım içerisindeki arkadaşlık çok iyi. Burada aile ortamı var. Ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Taraftarımızın desteğini bekliyoruz." şeklinde konuştu.



Takım kaptanı Kadir Cin de yeni bir takım oluşturulduğunu, çok iyi alışma dönemi geçirdiklerini, Bingöl halkını maçlara beklediklerini aktardı.



Taraftar desteğini her zaman hissetmek istediklerini anlatan Cin, Bingöl'de ve bölgede halkın voleybol sevgisinin çok büyük olduğunu kaydetti.



