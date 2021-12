Bingöl Solhanspor, Galatasaray maçında sürpriz peşinde

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk 10 haftasında 2 galibiyet elde edebilen Bingöl Solhanspor, bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray HDI Sigorta maçında galibiyet alarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.



Bingöl Solhanspor'a bu sezon katılan Bulgar smaçör Branimi Grozdonov, AA muhabirine, takımlarının çıkışa geçmesi için Galatasaray HDI Sigorta maçının çok önemli olduğunu söyledi. Takımın her geçen gün geliştiğini dile getiren Grozdanov, sezonu istedikleri yerde bitirebilmek için çalıştıklarını belirtti.



"Kendimizden emin bir şekilde gidiyoruz"



Geçen hafta sahalarından ağırladıkları Altekma maçını çok iyi atmosferde oynadıklarını anlatan Grozdanov, şöyle konuştu:



"Maça gelen küçük taraftarlarımız da çok büyük destek verdi. Altekma maçını kazanmamızda en büyük rolü onların oynadığını düşünüyorum. Galatasaray deplasmanına kendimizden emin bir şekilde gidiyoruz. Maçta da kendimizden emin olduğumuzda bir sürpriz yapacağımızı düşünüyorum."



Libero Hazırol: "Gece, gündüz çalışıyoruz"



Libero Burak Hazırol da bu sezona iyi başlayamadıklarını ancak performans anlamında takımın daha iyi olacağını ifade etti.



Geçen hafta sahalarında taraftarlarının desteğiyle Altekma karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını ifade eden Hazırol, hedeflerinin galibiyet serisi yakalamak olduğunu aktardı.



Galatasaray'ın güçlü rakiplerinden biri olduğunu dile getiren Hazırol, "Çok büyük bir camia zaten ama maçı kazanmak için son terimize kadar savaşacağız. Bu maç bizim için önemli çünkü bir seri yakalamak istiyoruz. Takıma olan inancımız hiçbir zaman azalmadı." ifadelerini kullandı.



İlerleyen günlerde daha iyi işler yapacaklarını düşündüğünü belirten Hazırol, bunun için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.



Taraftarı da son maçta olduğu gibi her zaman yanlarında görmek istediklerini aktaran Hazırola, "Onlar bizim arkamızda itici güç. Onlarla olduğumuz zaman daha iyi mücadele ettiğimizi gördüler. İnşallah sezon sonunu güzel yerde, istenilen yerde bitireceğiz." dedi.



Takımda 3 yıldır mücadele ettiğini, Altekma maçında ilkokul öğrencilerinin desteğinin kendisi için sürpriz olduğunu ifade eden Hazırol, "Gerçekten bize inanılmaz destekleri oldu. Atmosferi çok başka bir yere çektiler. O yüzden çok teşekkür ediyoruz onlara. Her zaman bütün maçlarımıza da bekliyoruz, onlar bizim en özel misafirlerimiz." diye konuştu.





