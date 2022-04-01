Bingöl Solhanspor, Bursa'yı eli boş gönderdi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 26. haftasında Bingöl Solhanspor, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı.
Mücadeleyi Bingöl Solhanspor 3-2 kazandı.
Salon: Merkez Karşıyaka
Hakemler: Hüseyin Okumuş, Sema Kayıkçı
Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Gabriel, Dautefendic, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Grozdanov, Uğur Kılınç (Fatih Yörümez, Halil İbrahim Kurt, Onur Çukur, Alper Omurca )
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz, Burakhan Tosun (Serhat Uzun, Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Berkun Eber Üstündağ, Burhan Zorluer, Efe Er, Uğur Güneş)
Setler: 16-25, 25-21, 25-17, 23-25, 15-9
Süre: 111 dakika (21, 26, 23, 27, 14)
Mücadeleyi Bingöl Solhanspor 3-2 kazandı.
Salon: Merkez Karşıyaka
Hakemler: Hüseyin Okumuş, Sema Kayıkçı
Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Gabriel, Dautefendic, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Grozdanov, Uğur Kılınç (Fatih Yörümez, Halil İbrahim Kurt, Onur Çukur, Alper Omurca )
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz, Burakhan Tosun (Serhat Uzun, Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Berkun Eber Üstündağ, Burhan Zorluer, Efe Er, Uğur Güneş)
Setler: 16-25, 25-21, 25-17, 23-25, 15-9
Süre: 111 dakika (21, 26, 23, 27, 14)