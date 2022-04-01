Bingöl Solhanspor, Bursa'yı eli boş gönderdi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 26. haftasında Bingöl Solhanspor, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Bingöl Solhanspor, Bursa'yı eli boş gönderdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Nisan 2022 21:14
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 26. haftasında Bingöl Solhanspor, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı.

Mücadeleyi Bingöl Solhanspor 3-2 kazandı.

Salon: Merkez Karşıyaka

Hakemler: Hüseyin Okumuş, Sema Kayıkçı

Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Gabriel, Dautefendic, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Grozdanov, Uğur Kılınç (Fatih Yörümez, Halil İbrahim Kurt, Onur Çukur, Alper Omurca )

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz, Burakhan Tosun (Serhat Uzun, Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Berkun Eber Üstündağ, Burhan Zorluer, Efe Er, Uğur Güneş)

Setler: 16-25, 25-21, 25-17, 23-25, 15-9

Süre: 111 dakika (21, 26, 23, 27, 14)

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.