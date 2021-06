Bingöl'de terörden temizlenen Şerafettin Yaylası'nda at yarışları yapıldı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde, terörden temizlenen Şerafettin Yaylası'nda at yarışları yapıldı.



Uzun yıllar terör olayları nedeniyle vatandaşların mahrum kaldığı Şerafettin Yaylası, güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlarla tesis edilen güven sayesinde adeta "huzur yaylası" oldu.



Son yıllarda besicileri de ağırlayan yaylada, sosyal ve kültürel etkinlik yapılması için Solhan Belediyesi harekete geçti.



Belediye ve Solhan Atlı Spor Kulübü tarafından bölgede, yıllar sonra geleneksel rahvan at yarışları yapıldı.



Eşsiz doğal güzelliklere sahip yaylanın 2 bin 200 rakımlı düz zemine sahip bir alanında dün yapılan, çevre illerden vatandaşların da katıldığı yarışmada bu spora gönül verenler bölgede atlarını koşturmanın keyfini yaşadı.



- "Yeter ki huzur olsun"



Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, AA muhabirine, Şerafettin Yaylası'nın temiz havası ve doğasıyla çok güzel bir bölge olduğunu söyledi.



İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Şerafettin Yaylası'nın, yıllar önce terör saldırıları nedeniyle terk edilmek zorunda kalındığını ifade eden Yıldız, huzura kavuşan bölgede bu tür etkinlikleri düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Yıldız, bu etkinliklerin, geleneksel değerlerin gelecek nesillere taşınması bakımından da önemli olduğunu dile getirerek, "İnanıyoruz ki önümüzdeki yıllarda daha yoğun katılımlı etkinlikler yapmak suretiyle bu bölgelere geleceğiz. Yeter ki huzur olsun. Amacımız hem vatandaşlarımıza burada güzel bir etkinlik izletmek hem de gelecek nesillere bu kültürümüzü taşıyabilmek. Onun için mücadele ediyoruz. İnşallah Rabb'im bu gayretlerimizi boşa çıkarmaz." diye konuştu.



Terör olayları nedeniyle 17-18 yıl boyunca vatandaşların bölgeden mahrum kaldığını anlatan Yıldız, peyderpey geri dönüşlerin sağlanmaya başladığını aktardı.



Yıldız, "Devletimizin çiftçilere ve hayvancılıkla ilgili çalışmaları olan vatandaşlarımıza ciddi desteği, teşvikleri oldu. Bu teşvikler ve bu destekler sayesinde de son 4-5 yıldır eski hayvancılığımıza, o eski rakamlara ulaşmak için bir çaba, gayret var. Bu bölgede ciddi manada hayvancılık baş göstermekte." dedi.



- "Yıllar sonra festival düzenleyip hasreti giderdik"



Solhan Atlı Spor Kulübü Başkanı Abdullah Kurtaran da özellikle gençler için sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlediklerini belirtti.



"Yıllar önce burada yapılan faaliyetler, terör belası yüzünden durmuş, insanlarımız bunlara hasret kalmıştı. Yıllar sonra festival düzenleyip hasreti giderdik." diyen Kurtaran, 4 grup halinde yapılan yarışmalar sonucu dereceye girenlere ödül verildiğini kaydetti.



Göksu köyü muhtarı Saim Kaya da uzun zamandır bölgede böyle bir etkinlik düzenlenmediğini belirterek, "Örf, adetlerimizi uygulamaya çalışıyoruz. At yarışları ve değişik etkinlikler yapıldı. Yıllar önce biz çocukken de buralarda at yarışları yapılıyordu." ifadelerini kullandı.