Bing: "Jordan yerine, LeBron'la oynamayı tercih ederdim"

Hall of Fame oyuncu Dave Bing, kariyerinde Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan yerine neden Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile oynamayı tercih edebileceğini açıkladı.



LeBron ve Lakers, on yıl sonra NBA şampiyonluğunu kazandığından beri, G.O.A.T. tartışmaları yeniden alevlendi. James, NBA Finallerinde on kez yer alıp altı kez kazanırken, Jordan altı kez çıktığı Finallerde hiç kaybetmemişti.



Bing, tüm zamanların en iyi oyuncusunu tartışmak için Jalen Rose ve David Jacoby'nin podcastine katıldı.



Jacoby, Dave'e, "Bay Bing, çok uzun süre basketbol izlediniz. NBA basketbolunun pek çok farklı dönemini gördünüz Tüm zamanların en iyi basketbolcusu kimdir?"



Dave'in yanıtı şu şekilde oldu:



"En dominant oyuncu Wilt Chamberlain'dır. En başarılı olanı ise, kazandığı tüm şampiyonluklardan dolayı Bill Russell olurdu. Fakat MJ'e ve LeBron'a baktığınızda, kiminle oynamak istediğimi seçmek zorunda olsaydım, LeBron derdim sanırım.



Böyle söylüyorum çünkü LeBron tüm sahada, komple bir oyun oynuyor. MJ kadar skorer bir adam değildi. Ancak sahanın her iki tarafında, hücum ve savunma tarafında bir oyuncu olarak, istatistiksel olarak MJ'in yapmadığı bazı şeyler yapmıştı... Kimse MJ gibi skor üretemedi. Herkesi alt edebilirdi, ama ben LeBron ile oynamayı tercih ederdim."