Bim kaçta kapanıyor? Bim kapanma saati? Bim saat kaçta kapanıyor?

BİM 09.00- 21.00 arası çalışıyor.

A101 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.

ŞOK Market 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.

İçişleri Bakanlığı yayımladığı sokağa çıkma kısıtlaması genelgesinde ise 15 Mayıs tarihinde marketlerin saat 23.00'kadar çalışabileceğini belirtti.

Bir süredir sıkça sorulan sorulardan Bim kaçta kapanıyor? belirtileri üzerine 15 Mayıs'ta gerçekleşecek sokağa çıkma kısılatlaması öncesinde yapılacaklar bulunuyor. Bir çok vatandaş marketlere giderek 4 günlük sokağa çıkma yasağına hazırlanacak. Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek olan günde bakkal ve marketlerin kaça kadar açık olacağı merak ediliyor. 16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma yasağı olacağı açıklandı. Hangi saatlere kadar bakkal ve marketler kaça kadar açık olacağı konusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlandırması ile ilgili detayları da paylaştı. Vatandaşlar ise yasakta marketlerin açık olup olmayacağını merak ediyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlandırmasıyla ilgili şu bilgileri verdi;"Çarşamba günü yine aynı saatler arasında 0-14 yaş grubu arası çocuklarımız için benzer bir kolaylığı devreye alıyoruz. Cuma günü de 15-20 yaş grubu arası aynı imkandan faydalanacaktır. Herhangi bir olumsuzluk tespit etmediğimiz taktirde bu uygulamayı önümüzdeki haftalarda da sürdürmeyi planlıyoruz. 16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırması uygulanacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasının 18, 19 Mayıs günlerinde bakkal, market, manav, kasap, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin ve online platformların saat 10.00 ila 16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olabilmelerine imkan sağlıyoruz. Yaşlılarımız, 17 Mayıs pazar günü 11 ile 15 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir."15 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manavlara ek olarak kasaplar da saat 23.00'e kadar açık.Cumartesi ve pazar market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler kapalı.: Pazartesi ve salı marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere servis de yapabilecek.Cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günleri fırın ve tatlıcılar açık olacak. 4 gün süresince vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.Ramazan ayı dolayısıyla 4 gün sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri açık olacak.: Genelgeyle son günlerde tartışma konusu olan boşanmış anne babaların çocuklarını görebilmesine de olanak tanındı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, ayrı anne ve babalar mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla çocuklarını görebilecek.Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlar ve refakatçileri dışarı çıkabilecek.Cenaze defin görevlileri ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi kesintiye uğramaması gereken hizmetlerin sürdürülmesinde görevli olanlar gibi çok sayıda kişi ve görevli de yasaktan istisna olacak.- 4 gün boyunca ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ekmek dağıtım planı yapılacak.- Cumartesi ve pazar günü gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacak. Pazartesi ve salı günü gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile olacak.