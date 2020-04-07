Bim indirimli ürünler listesi - 7 Nisan 2020

Bim 7 Nisan 2020 indirimli ürünler, aktüel kataloğu fırsatları belli oldu. Bu hafta Bim aktüel kataloğunda temizlik ürünlerinden atıştırmalıklara kadar çeşitli fırsat bulunuyor. Salı günü Bim'e gelecek ürünlerin neler olduğu ise tüketiciler tarafından merak ediliyor. Bim aktüel kataloğunda Bind Activit Premium bulaşık makinesi tableti 35,90 TL satış fiyatı ile yer aldı. İşte Bim aktüel 7 Nisan 2020 kataloğu...

07 Nisan 2020 15:04
Bim indirimli ürünler listesi - 7 Nisan 2020
Bim aktüel 7 Nisan kataloğu zincir market mağazası Bim'in internet sitesinde yayımlandı. Bim her hafta salı ve cuma günü fırsatlarını tüketicilerle buluşturuyor. Bu haftanın Bim aktüel kataloğunda da çeşitli avantajlar bulunuyor. 7 Nisan 2020 Bim aktüel kataloğunda Pril sıvı bulaşık deterjanı 12,90 TL satış fiyatıyla bulunuyor. Peki bu hafta salı Bim aktüel kataloğunda neler var?
İŞTE 7 NİSAN BİM AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ
Domestos Çamaşır Suyu 5 Litre 24,90 TL

Miss Sıvı Arap Sabunu 2750 ml 15,90 TL

Mr.Green Deterjan Hazneli Cam Temizleyici 15,90 TL

Cylon Laboratories Hijyenik El Temizleme Jeli 250 ml 4,95 TL

Quickdish Mikrofiber Temizlik Bezi 8'li 19,90 TL

Quickdish Mutfak Temizlik Bezi 6,95 TL

Eyüp Sabri Tuncer El ve Vücut Losyonu 500 ml 18,90 TL

Hyper Active Jel Lavabo Açıcı 750 ml 6,95 TL

Slazenger Erkek Deodorant 150 ml 11,90 TL

Sebamed Şampuan 200 ml 27,90 TL

Kral Şakir / Rafadan Tayfa Parfüm 50 ml 17,90 TL

Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 19,90 TL

Godiva Bol Sütlü Çikolata 60 gr 4,95 TL

Ülker Metro 5x36 gr 3,95 TL

Halley Duo Çilek Kremalı Bisküvi 225 gr 5,45 TL

Ülker Rondo Çilek Kremalı Bisküvi 8x68,4 gr 6,95 TL

 

Bim 7 Nisan aktüel kataloğu Bu hafta salı Bim aktüel kataloğunda neler var İşte Bim indirimli ürünler listesi

Bim 7 Nisan aktüel kataloğu Bu hafta salı Bim aktüel kataloğunda neler var İşte Bim indirimli ürünler listesi

Bim 7 Nisan aktüel kataloğu Bu hafta salı Bim aktüel kataloğunda neler var İşte Bim indirimli ürünler listesi

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