Bim bugün açık mı? Bayramda şok, a101, migros çalışıyor mu?

Binlerce ziyaretçisi bulunan BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler saat kaça kadar açık sorusuna yanıt aranırken vatandaşlar mübarek Kurban Bayramı'nın huzuru ve coşkusunu da yaşıyorlar. Bayramda açık olan marketler olduğu gibi bayramda açık olmayan marketler de bulunuyor. Bu yüzden evden çıkarken markete gittiğinizde sürprizle karşılaşmamak için marketlerin açılış kapanış saatlerini bilmenizde fayda var.Bugün marketler açık mı? bugün marketler çalışıyor mu? diyerek merak edilenlerin cevapları bulunuyor.Bim marketlerin alınan karar doğrultusunda bayramın 1. ve 2. günü kapalı olması bekleniyor.mağazaları sabahhizmet vermeye devam ediyor.mağazaları sabahsaatleri arasında hizmet veriyor.mağazaları da diğer marketlerde olduğu gibihizmet vermeye devam ediyor.Kurban kesiminin ardından etlerin nasıl muhafaza edilmesi gerektiği hakkında açıklama yapan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazıl Yalçındağ "Mümkünse hayvan soğuduktan, ölüm katılığına ulaştıktan sonra parçalanmalıdır. Eğer zaman yoksa, sıcakken parçalama mecburiyeti hasıl olmuşsa, naylon torbalara konulan etler, eve gider gitmez naylon torbalardan çıkarılmalı, serin ve gölge bir yerde birbirine değmeyecek bir şekilde sergilenmelidir." ifadesinde bulunduSağlık Bakanlığından alınan bilgilere göre;Çevre sağlığı yönünden de kesimi takiben ortaya çıkan kan, mide ve bağırsak içeriği önemlidir. Bunların gelişi güzel bir şekilde etrafa atılmaması ve akarsulara dökülmemesi gerekmektedir.Et, fakir veya zengin olması, müslüman olup olmaması fark etmeden istenildiği kişiye verilebilir. Etin dağıtımı konusundaki genel usul ise etin üçte birini evde bırakmak, üçte birini komşulara üçte birini ise fakirlere vermek şeklindedir. Bu dinimizce müstehaptır.Kurban etinin hepsini kendi evinde kullanmak veya hepsini fakirlere vermek de caiz görülmüştür. Kurban etinin dağıtılmaması kurban kesen kişinin yeterli maddi durumunun olmaması veya çocuk sayısının fazla olması veya evin kalabalık olması durumunda uygun görülmüştür.1-Üçte biri kurban kesemeyen fakir fukaraya sadaka olarak verilir.2-Üçte biriyle evine gelen akraba ve dostlarına ikram yapılmak üzere eve ayrılır.3-Geriye kalan üçte birini ise, evdeki çoluk çocuğuna yiyecek ve nafaka olarak ayrılabilir.