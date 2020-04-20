BİM başvuru formu 2020 (BİM iş başvurusu)

BİM marketleri personel alımı yapmaya devam ediyor. 2600 – 3000 TL arasında değişiklik gösteren maaşla BİM personel alımı başvuru şartları sorgulanıyor. İŞKUR üzerinden yapılan başvurulara ilgi yoğun oluyor. İş sahibi olmak isteyen vatandaşlar marketlerin personel alımı ilanlarını araştırıyor. Kasiyerden reyon görevlisine, satış danışmanından mağaza personeline kadar birçok farklı alanda alım yapılıyor. İşte, BİM A101 personel alımı başvuru şartları!

20 Nisan 2020 07:38
BİM başvuru formu 2020 (BİM iş başvurusu)
3000 TL maaşla BİM personel alımı yapıyor. İŞKUR BİM personel alımı ilanları yoğun şekilde araştırılıyor. İş sahibi olmak isteyen vatandaşlar İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları takip ediyor. Dikkat çekici ilanlar arasında BİM ve A101 marketlerinin ilanları bulunuyor. Türkiye'nin 81 ilinde ve hemen hemen her mahallesinde bulunan marketler iş olanakları yaratmaya devam ediyor. Peki; BİM personel alımı başvuru şartları nelerdir? Maaş skalası işe göre değişiklik gösterirken, 2600 – 3000 TL arasında olduğu belirtiliyor.
BİM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR üzerinden giriş sisteme yapıldığında ilanlar üzerinden başvuru şartları görülebiliyor. İlanların genel başvuru şartları aşağıdaki şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Tercihen konusunda deneyime sahip

Perakende sektöründe kariyer yapmak isteyen

Esnek-Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek

İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın

Erkek / Bayan

Erkek Adaylar için tercihen askerliğini yapmış olmak,

Takım çalışmasına yatkın,

Müşterilerimize karşı güleryüzlü olmak

İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın

Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip

Tercihen sigara kullanmayan,

İş tanımı:

Müşterileri güler yüz ile karşılamak ve uğurlamak

Ürün, etiket fiyat kontrollerinin reyonda ve kasa noktasında yapılmasını sağlamak

Ürünlerin reyonlarda sürekli standartlara uygun olarak bulunmasını sağlamak

Sorumlu olduğu reyonda bulunan ürünlerin stok ve sipariş yönetimini sağlamak

İSTİHDAM EDİLECEK KADROLAR

Beden İşçisi (Genel)

Market Elemanı

Satış Danışmanı / Uzmanı

Kasiyer

Muhasebeci

 

 

Şoför-Yük Taşıma

Mağaza Satış Elemanı(Engelli)

(Engelli)Satış Elemanı

Satış Elemanı

Kalite Güvence Asistanı

Meyve Sebze Hal Satın Alma Sorumlusu

Sipariş ve Stok Yönetimi Yetkilisi

Reachtruck Operatörü

Unlu Mamüller Personeli

Meyve-Sebze Personeli

Kozmetik Personeli

Et-Şarküteri Personeli

Kasa Reyon Personeli

Taze Gıda Personeli

Depo Personeli

Kasa Reyon Personeli

Mağaza Personeli

Mağaza Satış Elemanı

Genel Başvuru

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