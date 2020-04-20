BİM başvuru formu 2020 (BİM iş başvurusu)

3000 TL maaşla BİM personel alımı yapıyor. İŞKUR BİM personel alımı ilanları yoğun şekilde araştırılıyor. İş sahibi olmak isteyen vatandaşlar İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları takip ediyor. Dikkat çekici ilanlar arasında BİM ve A101 marketlerinin ilanları bulunuyor. Türkiye'nin 81 ilinde ve hemen hemen her mahallesinde bulunan marketler iş olanakları yaratmaya devam ediyor. Peki; BİM personel alımı başvuru şartları nelerdir? Maaş skalası işe göre değişiklik gösterirken, 2600 – 3000 TL arasında olduğu belirtiliyor.
BİM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? İŞKUR üzerinden giriş sisteme yapıldığında ilanlar üzerinden başvuru şartları görülebiliyor. İlanların genel başvuru şartları aşağıdaki şekilde:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Tercihen konusunda deneyime sahip
Perakende sektöründe kariyer yapmak isteyen
Esnek-Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek
İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın
Erkek / Bayan
Erkek Adaylar için tercihen askerliğini yapmış olmak,
Takım çalışmasına yatkın,
Müşterilerimize karşı güleryüzlü olmak
İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın
Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip
Tercihen sigara kullanmayan,
İş tanımı:
Müşterileri güler yüz ile karşılamak ve uğurlamak
Ürün, etiket fiyat kontrollerinin reyonda ve kasa noktasında yapılmasını sağlamak
Ürünlerin reyonlarda sürekli standartlara uygun olarak bulunmasını sağlamak
Sorumlu olduğu reyonda bulunan ürünlerin stok ve sipariş yönetimini sağlamak
İSTİHDAM EDİLECEK KADROLAR
Beden İşçisi (Genel)
Market Elemanı
Satış Danışmanı / Uzmanı
Kasiyer
Muhasebeci
Şoför-Yük Taşıma
Mağaza Satış Elemanı(Engelli)
(Engelli)Satış Elemanı
Satış Elemanı
Kalite Güvence Asistanı
Meyve Sebze Hal Satın Alma Sorumlusu
Sipariş ve Stok Yönetimi Yetkilisi
Reachtruck Operatörü
Unlu Mamüller Personeli
Meyve-Sebze Personeli
Kozmetik Personeli
Et-Şarküteri Personeli
Kasa Reyon Personeli
Taze Gıda Personeli
Depo Personeli
Kasa Reyon Personeli
Mağaza Personeli
Mağaza Satış Elemanı
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