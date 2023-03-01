BİM aktüel ürünler kataloğu! 3 Mart BİM aktüel ürünler (Bu hafta)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

3 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta 5 sayfa olarak yayınlandı. BİM aktüel 28 Şubat 3 Mart kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; kozmetik ürünlerden, gıda ürünlerine, küçük ev aletlerinde, beyaz eşyalara, çeyiz paketinden, teknolojik aletlere birçok ürün indirimli fırsatlarıyla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. İşte 3 Mart BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyat listesi...Nevresim seti 249,00 TLLastikli Çarşaf Seti 159,00 TLYumuşak Dokulu Ev Giyimi 199,00 TLOmuz Çantası 85,00 TLEşofman Altı 79,50 TL50 inç Android Led TV 5.599,00 TLDik Süpürge 649,00 TLFastfryer 2.599,00 TLÇift Yönlü Isıtıcı 399,00 TLDonuk Baget 39,95 TLBütün Piliç Poşet 37,50 TLDana Kangal Sucuk 69,00 TLBaton Piliç Salam 36,00 TLÜçgen Mantı 27,50 TLKaşık Pasta 69,00 TLYarım Yağlı Yoğurt 99,00 TLTost Peyniri 175,00 TLBeyaz Peynir 57,50 TLKefirli Yoğurt 13,50 TLLabne 46,50 tLSüt Çeşitleri 34,50 TL