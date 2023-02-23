Haber Tarihi: 23 Şubat 2023 15:29 - Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2023 15:29

BİM aktüel ürünler kataloğu! 24 Şubat BİM kataloğu 2023 (Bu Hafta)

24 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta için yayınlandı. BİM katalog her hafta salı ve cuma günleri birbirinden çeşitli ev ve kişisel ihtiyaçları raflarıa taşımaya devam ediyor.5 sayfa olarak yayınlanan katalogda birçok farklı ürün alışveriş tutkunlarının beğenisine sunuldu. BİM market ürünleri takipçileri tarafından merak ediliyor. BİM'de bu cuma gelecek ürünler arasında ilgi gören Airfryer çeşitlerinin yanı sıra çeyiz seti de alışveriş severlerin beğenisine sunulacak. Ayrıca BİM'in ürünleri bim.com.tr online alışveriş sitesinden de temin edilebilecek. Peki, BİM'de bu hafta neler, hangi ürünler var? İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu 24 Şubat 2023 tamamı...

BİM aktüel ürünler kataloğu! 24 Şubat BİM kataloğu 2023 (Bu Hafta)
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24 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta 5 sayfa olarak yayınlandı. BİM aktüel 24 - 28 Şubat kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; kozmetik ürünlerden, gıda ürünlerine, küçük ev aletlerinde, beyaz eşyalara, çeyiz paketinden, teknolojik aletlere birçok ürün indirimli fırsatlarıyla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. İşte BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyat listesi...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 24 ŞUBAT 2023
 Nofrost Buzdolabı (7.499 TL)
Buzdolabı (5.799 TL)

8 kg Çamaşır Makinesi (5.599 TL)

8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi (5.599 TL)

Kağıt Havlu 2 Katlı 79 TL

Çamaşır Suyu 18,50 TL

6×650 ml Sıvı Bulaşık Deterjanı 119,50 TL

32'li Bütçem Tuvalet Kağıdı 2 Katlı 115 TL


28'li Antibakteriyel Günlük Ped 17,50 TL

10 Kg Limon Karbonat Toz Deterjan 175 TL

7 Parça Kahvaltı Seti (269 TL)

Kuş Desenli Çift Kişilik Nevresim Seti (269 TL)

Kuş Desenli Tek Kişilik Nevresim Seti (209 TL)

Çay Seti 12 Parça (129 TL)

Su Bardağı 200cc 3'lü (34,50 TL)

ÇEYİZ PAKETİ

Çay Makinesi

Blender Set

Tost Makinesi

Türk Kahvesi Makinesi

BİM AKTÜEL 28 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Donuk Baget 39,50 TL

Bütün Piliç Poşet 37,50 TL

Sütlü Tatlı Çeşitleri 125 gr 10 TL

Kakaolu Mısır ve Buğday Gevreği 750 gr 42,50 TL

Dana Kangal Sucuk 500 gr 69 TL

Piliç Kasap Sucuk 300 gr 29,75 TL

Dana Salam Sade/Fıstıklı 100 gr 17,50 TL

Piliç Baton Salam 1000 gr 39,50 TL

Hindi Uzun Sosis 430 gr 37,50 TL

Tavuk Dürüm Döner 170 gr 19,50 TL

Tam Yağlı Yoğurt 2 Kg 59,50 TL

Probiyotik Yoğurt 900 gr 28,50 TL

Kefirli Yoğurt 125 gr 13,50 TL

Probiyotik Yoğurt 8×100 gr 49,50 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 175 TL

Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 gr 149 TL

Tam Yağlı Beyaz Peynir 500 gr 57,50 TL

Labne 450 gr 46,50 TL

Taze Kaşar Peyniri 600 gr 105 TL

 
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU



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