BİM aktüel ürünler kataloğu! 24 Şubat BİM kataloğu 2023 (Bu Hafta)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

24 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta 5 sayfa olarak yayınlandı. BİM aktüel 24 - 28 Şubat kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; kozmetik ürünlerden, gıda ürünlerine, küçük ev aletlerinde, beyaz eşyalara, çeyiz paketinden, teknolojik aletlere birçok ürün indirimli fırsatlarıyla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. İşte BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyat listesi...Nofrost Buzdolabı (7.499 TL)Buzdolabı (5.799 TL)8 kg Çamaşır Makinesi (5.599 TL)8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi (5.599 TL)Kağıt Havlu 2 Katlı 79 TLÇamaşır Suyu 18,50 TL6×650 ml Sıvı Bulaşık Deterjanı 119,50 TL32'li Bütçem Tuvalet Kağıdı 2 Katlı 115 TL28'li Antibakteriyel Günlük Ped 17,50 TL10 Kg Limon Karbonat Toz Deterjan 175 TL7 Parça Kahvaltı Seti (269 TL)Kuş Desenli Çift Kişilik Nevresim Seti (269 TL)Kuş Desenli Tek Kişilik Nevresim Seti (209 TL)Çay Seti 12 Parça (129 TL)Su Bardağı 200cc 3'lü (34,50 TL)Çay MakinesiBlender SetTost MakinesiTürk Kahvesi MakinesiDonuk Baget 39,50 TLBütün Piliç Poşet 37,50 TLSütlü Tatlı Çeşitleri 125 gr 10 TLKakaolu Mısır ve Buğday Gevreği 750 gr 42,50 TLDana Kangal Sucuk 500 gr 69 TLPiliç Kasap Sucuk 300 gr 29,75 TLDana Salam Sade/Fıstıklı 100 gr 17,50 TLPiliç Baton Salam 1000 gr 39,50 TLHindi Uzun Sosis 430 gr 37,50 TLTavuk Dürüm Döner 170 gr 19,50 TLTam Yağlı Yoğurt 2 Kg 59,50 TLProbiyotik Yoğurt 900 gr 28,50 TLKefirli Yoğurt 125 gr 13,50 TLProbiyotik Yoğurt 8×100 gr 49,50 TLYarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 175 TLYarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 gr 149 TLTam Yağlı Beyaz Peynir 500 gr 57,50 TLLabne 450 gr 46,50 TLTaze Kaşar Peyniri 600 gr 105 TL