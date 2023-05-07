BİM 8 Mayıs 2023 kataloğu: BİM aktüel ürünler 7 Mayıs 2023

BİM 8 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu! 8 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yayınlandı. 8 Mayıs 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta 5 sayfa olarak yayınlandı. BİM aktüel 6 Mayıs kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; kozmetik ürünlerden, gıda ürünlerine, küçük ev aletlerinde, beyaz eşyalara, çeyiz paketinden, teknolojik aletlere birçok ürün indirimli fırsatlarıyla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. İşte 8 Mayıs BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyat listesi...BİM aktüel kataloğu indirimli ürünleri 5 Mayıs Cuma günü müşterileriyle buluşacak. BİM'de bu hafta satışa çıkacak ürünler arasında yeni evlenecekler için 4 ürün 1 arada çeyiz paketi ön plana çıktı. Ayrıca 8 Mayıs 2023 BİM kataloğunda airfryer da dikkat çeken ürünlerden biri oldu. İşte BİM 7 Mayıs 2023 kataloğu indirimli ürünleriBİM aktüel ürünler kataloğu 7 Mayıs 2023 yayımlandı. BİM katalog ürünleri her cuma satışa sunuluyor. Bim'in ürünleri alışveriş severler tarafından bu hafta da yoğun ilgi görüyor. BİM'de bu hafta cuma Kumtel XXL Fastfryer (2.499 TL), Fakir Çeyiz Paketi (2.599 TL), Arnica Blender Seti (499 TL) fiyatlarıyla raflarda olacak. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte, BİM 7 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; çeyiz paketinden, küçük ev aletlerine, beyaz eşyalardan, ankastre setine, kozmetik malzemelerden, mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte, BİM aktüel 7 Mayıs kataloğu ile fiyat listesi...Dijitsu 65 İNÇ UHD WEBOS TV (9.299 TL)Dijitsu 55 İNÇ UHD WEBOS TV (6.999 TL)Oppo A16 4/64 GB (4.499 TL)Desenli Kablosuz Mouse (89 TL)Fakir Hausgrate Buharlı Temizleme Makinesi (299 TL)Casio Kol Saati (449 TL)Molinella Home Comfort Çift Kişilik Nevresim Takımı (499 TL)Heifer Saç Kurutma Makinesi (229 TL)Schwartz Titreşimli Yüz Masaj Aleti (59 TL)Housmart Smart Tartı Hs101 (179 TL)Bonera Emaye Karnıyarık Tenceresi (239 TL)Kütahya Porselen Çift Dekorlu Yemek Takımı 24 Parça (1.099 TL)House Pratik Şarjlı Kişisel Blender (269 TL)Kütahya Porselen Rölyefli Porselen Fincan Takımı (159 TL)Paşabahçe Live Beautiful 12 Parça Aurora Çay Seti (139 TL)Kumtel XXL Fastfryer (2.499 TL)Fakir Çeyiz Paketi (2.599 TL)Arnica Blender Seti (499 TL)Heifer Çay Makinesi (489 TL)