Haber Tarihi: 02 Mayıs 2023 17:51 - Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2023 17:51

BİM 3 Mayıs 2023 BİM Aktüel indirim kataloğu bu hafta neler var

2023 BİM 3 Mayıs aktüel ürünler kataloğu bu hafta için indirimli ürünler belli oldu. 3 Mayıs BİM indirim katalog her hafta salı ve cuma günleri birbirinden çeşitli ev ve kişisel ihtiyaçları raflarda taşımaya devam ediyor. BİM market ürünleri takipçileri tarafından merak ediliyor. Ayrıca BİM'in ürünleri bim.com.tr online alışveriş sitesinden de temin edilebilecek. BİM'de bu hafta; İçerisinde 3 farklı boy bulunan Agu bebek bezleri 162,50 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Salı günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta İç Giyim grubunda özel ürünler satılacak. Peki, BİM'de bu hafta neler, hangi ürünler var? İşte, BİM 3 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu tamamı...

BİM 3 Mayıs 2023 BİM Aktüel indirim kataloğu bu hafta neler var
Abone Ol
BİM 3 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu! 3 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yayınlandı. 3 Mayıs 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta 5 sayfa olarak yayınlandı. BİM aktüel 3 Mayıs kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; kozmetik ürünlerden, gıda ürünlerine, küçük ev aletlerinde, beyaz eşyalara, çeyiz paketinden, teknolojik aletlere birçok ürün indirimli fırsatlarıyla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. İşte 3 Mayıs BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyat listesi...

3 MAYIS 2023 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 

Bim 3 Mayıs 2023 aktüel kataloğunun Salı yeni indirim dönemine ait ürünlerinin görsel detaylarının Bim marketin resmi internet sitesinde yayınlanmasının ardından Yeni Bim Kataloğu detayları ortaya çıktı. Peki 3 Mayıs 2023 Bim kataloğunda neler var? 3 Mayıs 2023 Salı günü Bim market müşterilerini hangi ürünler karşılayacak? Bim 3 Mayıs kataloğuna göre reyonlardaki yerlerini alacak olan aktüel ürünler neler? İşte bu soruların cevabı: Bim 2 Mayıs 2023 aktüel kataloğunun içeriğinde yer alan ve büyük indirimlerle siz değerli müşterilerin tercihine sunulacak olan ürünlerin detaylarını incelediğimizde Salı günlerine özel Haftanın Önerileri kampanya etiketi harika ürünlerin habercisi olan Bim Aktüel Kataloğu ile karşılaşıyoruz. Türkiye geneli Bim market mağazalarının indirim reyonlarında bulacağınız ürün kategorilerinde ise; Aıştırmalık ve Çikolatalar, Bisküvi ve hazır gıdalar, Şoğuk ve Sıcak İçecekler, Kahvaltılıklar 3 Mayıs 2023 Bim Kataloğu ürün grupları olarak görünüyor. 
BİM AKTÜEL KATALOĞU İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ


Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; çeyiz paketinden, küçük ev aletlerine, beyaz eşyalardan, ankastre setine, kozmetik malzemelerden, mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte, BİM aktüel 3 Mayıs kataloğu ile fiyat listesi...

Kumtel XXL Fastfryer (2.499 TL)

Fakir Çeyiz Paketi (2.599 TL)

Arnica Blender Seti (499 TL)

Heifer Çay Makinesi (489 TL)

Dijitsu 65 İNÇ UHD WEBOS TV (9.299 TL)


Dijitsu 55 İNÇ UHD WEBOS TV (6.999 TL)

Oppo A16 4/64 GB (4.499 TL)

Desenli Kablosuz Mouse (89 TL)

Fakir Hausgrate Buharlı Temizleme Makinesi (299 TL)

Casio Kol Saati (449 TL)

Molinella Home Comfort Çift Kişilik Nevresim Takımı (499 TL)

Heifer Saç Kurutma Makinesi (229 TL)

Schwartz Titreşimli Yüz Masaj Aleti (59 TL)

Housmart Smart Tartı Hs101 (179 TL)

Bonera Emaye Karnıyarık Tenceresi (239 TL)

Kütahya Porselen Çift Dekorlu Yemek Takımı 24 Parça (1.099 TL)

House Pratik Şarjlı Kişisel Blender (269 TL)

Kütahya Porselen Rölyefli Porselen Fincan Takımı (159 TL)

Paşabahçe Live Beautiful 12 Parça Aurora Çay Seti (139 TL)


GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
BİM aktüel
Gündem

Diğer Haberler

Sociedad, Real Madrid'i ağır yaraladı La Liga Sociedad, Real Madrid'i ağır yaraladı
Lens tek golle Şampiyonlar Ligi hedefini sürdürdü Ligue 1 Lens tek golle Şampiyonlar Ligi hedefini sürdürdü
Fenerbahçe'den 116. yıl mesajı Fenerbahçe Fenerbahçe'den 116. yıl mesajı
Arsenal 2 maç fazlasıyla yine lider Premier Lig Arsenal 2 maç fazlasıyla yine lider
Leipzig 5 golle finale yükseldi Leipzig Leipzig 5 golle finale yükseldi
İrfan Can Kahveci'nin cezası açıklandı Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'nin cezası açıklandı
PFDK'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber! Fenerbahçe PFDK'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber!
Barcelona'ya galibiyeti Alba getirdi Barcelona Barcelona'ya galibiyeti Alba getirdi
PSG'de Lionel Messi kararı! P. St Germain PSG'de Lionel Messi kararı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Hull City'de Pelkas kararı!
2
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!
3
Fenerbahçe'nin kupa kadrosu açıklandı
4
Galatasaray'dan taraftara açık idman kararı!
5
Muslera'nın kafası karıştı
6
Jorge Jesus'tan Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler kararı!
7
Okan Buruk derbi sonrası neşteri vurdu!

SON HABERLER

yukarı ok